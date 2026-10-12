चंडीगढ़ में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस से धक्का-मुक्की
मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर चंडीगढ़ में छात्रों का प्रदर्शन हुआ. इस दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की की गई.
Published : October 12, 2026 at 6:26 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 6:46 PM IST
चंडीगढ़ : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में चल रहे विरोध के बीच सोमवार को चंडीगढ़ में भी छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया. सेक्टर-17 में राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर धरना देने पहुंचे छात्रों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई जगह पर घेराबंदी की. इस दौरान दो छात्रों को करीब आधे घंटे तक हिरासत में रखा गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया.
पुलिस ने की रोकने की कोशिश : छात्र संगठनों के कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आयोग के कार्यालय की ओर बढ़े. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई. प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. पुलिस की ओर से छात्रों को अलग-अलग स्थानों पर रोकने के प्रयास किए गए.
प्रदर्शनकारियों ने विरोध तेज़ किया : प्रदर्शन के दौरान दो छात्रों को हिरासत में लिए जाने के बाद बाकी प्रदर्शनकारियों ने विरोध तेज कर दिया. करीब आधे घंटे बाद दोनों छात्रों को छोड़ दिया गया. उनकी रिहाई के बाद भी छात्रों का धरना और नारेबाजी जारी रही. छात्र संगठनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाते हुए चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया. उनका कहना था कि इस मुद्दे पर आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा. कुल मिलाकर सेक्टर-17 में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की मौजूदगी और बैरिकेडिंग के कारण इलाके में तनावपूर्ण माहौल रहा.
चंडीगढ़ में भी जारी रहेगा आंदोलन : प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि जिस तरह दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसी तरह चंडीगढ़ में भी वे अपनी आवाज उठाते रहेंगे. छात्रों ने संकेत दिया कि वे यहां भी जंतर-मंतर की तर्ज पर लगातार प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश करेंगे.
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