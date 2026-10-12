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चंडीगढ़ में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस से धक्का-मुक्की

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर चंडीगढ़ में छात्रों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में चल रहे विरोध के बीच सोमवार को चंडीगढ़ में भी छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया. सेक्टर-17 में राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर धरना देने पहुंचे छात्रों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई जगह पर घेराबंदी की. इस दौरान दो छात्रों को करीब आधे घंटे तक हिरासत में रखा गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया.

पुलिस ने की रोकने की कोशिश : छात्र संगठनों के कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आयोग के कार्यालय की ओर बढ़े. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई. प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. पुलिस की ओर से छात्रों को अलग-अलग स्थानों पर रोकने के प्रयास किए गए.