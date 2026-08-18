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बिहार में फिर सुलग रहा युवाओं का आक्रोश, पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का 'महाधरना'

वहीं, छात्रों का कहना है कि वह वर्षों से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं. परीक्षा की तारीख को लेकर स्पष्टता नहीं होने से अभ्यर्थियों की तैयारी और उम्र दोनों पर असर पड़ रहा है. आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं कि BSSC इंटर स्तरीय परीक्षा की तारीख जल्द घोषित की जाए और भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए.

BSSC इंटर स्तरीय परीक्षा भी आंदोलन का मुद्दा: छात्रों का आक्रोश सिर्फ शिक्षक बहाली तक सीमित नहीं है. आंदोलनकारियों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC की द्वितीय इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा को भी बड़ा मुद्दा बनाया है. दिलीप के मुताबिक करीब 32 हजार पदों के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन परीक्षा की प्रक्रिया लंबे समय से आगे नहीं बढ़ पाई है.

"अभी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा रहा है. तीन दिनों तक वह धरना देंगे और यदि उनकी मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं होती है तो चौथे दिन से वह आमरण अनशन शुरू करेंगे. अगर सरकार उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा."- दिलीप कुमार, छात्र नेता

शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील: छात्र नेता दिलीप ने युवाओं से भी अपील की कि आंदोलन के दौरान संयम बनाए रखें और मीडिया से बातचीत करते समय सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करें. उनका कहना है कि आंदोलन का उद्देश्य सरकार तक छात्रों की समस्याएं पहुंचाना है, इसलिए किसी भी तरह के अमर्यादित व्यवहार से बचना जरूरी है. शिक्षा मंत्री पर छात्रों को लगातार आश्वासन देने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग तक की बात कही.

'सिर्फ एक परीक्षा का प्रावधान हो': छात्र नेता दिलीप ने ये भी कहा कि चौथे चरण की शिक्षक बहाली में सिर्फ एक परीक्षा का प्रावधान होना चाहिए. उनका तर्क है कि सरकार के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार यह भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी. ऐसे में अब प्रक्रिया को और लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए. प्रीलिम्स और मेंस जैसी दो स्तरीय परीक्षा व्यवस्था को पांचवें चरण की शिक्षक बहाली से लागू करने की मांग की गई है.

टीआरई-4 का विज्ञापन जारी: हालांकि प्रदर्शन के शुरू होते ही सरकार ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती यानी TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दिया है. शिक्षा विभाग की तरफ से विद्यालय अध्यापक के कुल 32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है. ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी. शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2026 और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है.

सड़क पर उतरे युवा: आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा चौथे चरण की शिक्षक बहाली है. छात्र नेता दिलीप का कहना है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है और अभ्यर्थी लगातार सरकार से नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं. उनके मुताबिक सरकार की ओर से कई बार जल्द बहाली शुरू करने का भरोसा दिया गया लेकिन अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म नहीं हुआ.

पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन: कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप सामने आए तो कहीं परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करनी पड़ी, जबकि कुछ मामलों में परीक्षा रद्द नहीं किए जाने को लेकर भी सवाल उठे. ऐसे में प्रतियोगी छात्रों के बीच यह सवाल गहरा रहा है कि आखिर उनकी तैयारी, उम्र और समय की जिम्मेदारी कौन लेगा?

गर्दनीबाग में महाधरना: गर्दनीबाग का धरना स्थल धीरे-धीरे छात्रों और युवाओं के उस आक्रोश का केंद्र बनता जा रहा है, जो लंबे समय से सरकारी भर्ती परीक्षाओं और परीक्षा व्यवस्था को लेकर जमा हो रहा था. युवाओं का कहना है कि कई परीक्षाएं अपनी निर्धारित समय सीमा पार कर चुकी हैं लेकिन अब तक आयोजित नहीं हुईं.

छात्रों का आंदोलन: यहां एक तरफ प्रोफेसर बहाली में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर शोधार्थी कुमुद पटेल पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ लंबित शिक्षक बहाली, प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता जैसे मुद्दों को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने भी मोर्चा खोल दिया है. मंगलवार से छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में महाधरना शुरू हुआ, जबकि इससे पहले अमन यादव ने भी छात्रों की मांगों को लेकर अनशन शुरू कर दिया है.

पटना: बिहार की धरती एक बार फिर आंदोलन की राह पर है. जिस प्रदेश ने 1974 के जेपी आंदोलन के जरिए देश की राजनीति को नई दिशा दी, उसी बिहार में अब एक बार फिर युवाओं के सवाल सत्ता के सामने खड़े हो रहे हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आंदोलन की जमीन कॉलेज कैंपस नहीं, बल्कि पटना का गर्दनीबाग धरना स्थल बन रहा है.

18 साल से लाइब्रेरियन भर्ती का इंतजार: गर्दनीबाग के आंदोलन में लाइब्रेरियन की बहाली का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है. प्रदर्शनकारी रंजीत कुमार ने कहा कि बिहार में लंबे समय से लाइब्रेरियन की नियमित बहाली नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि उन्होंने लाइब्रेरियन की पढ़ाई की है और पिछले कई वर्षों से सरकार की ओर से वैकेंसी निकलने का इंतजार कर रहे हैं.

"सरकार की ओर से लगातार जल्द बहाली का भरोसा दिया जाता रहा, लेकिन अब तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया. लाइब्रेरियन की पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों के सामने समस्या यह है कि उनकी विशेषज्ञता इसी क्षेत्र में है और वे दूसरी भर्तियों में भी आसानी से विकल्प नहीं तलाश पाते. जब तक लाइब्रेरियन भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आता, वह धरना स्थल से हटने वाले नहीं हैं."- रंजीत कुमार, प्रदर्शनकारी छात्र

आंदोलनकारी 10 हजार से अधिक लाइब्रेरियन पदों पर बहाली की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि राज्य के स्कूलों में पुस्तकालय और लाइब्रेरियन की व्यवस्था मजबूत किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता.

'दो साल से तैयारी कर रहे, नोटिफिकेशन लेकर लौटेंगे': धरने में शामिल गोल्डन कुमार की कहानी भी युवाओं की परेशानी को सामने लाती है. उनका कहना है कि वह पिछले दो वर्षों से चौथे चरण की शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं. सरकार की ओर से बहाली की घोषणा के बाद उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी. बार-बार यह भरोसा दिया गया कि जल्द नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन वह 'जल्द' अब वर्षों में बदल गया.

"शिक्षक भर्ती की तैयारी में उन्होंने निजी नौकरी का विकल्प भी छोड़ दिया. अब परिवार की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है. इस बार वह धरना स्थल से तभी लौटेंगे, जब चौथे चरण की शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जारी होगा."- गोल्डन कुमार, प्रदर्शनकारी छात्र

महिला अभ्यर्थी भी प्रदर्शन में शामिल (ETV Bharat)

यह सिर्फ एक अभ्यर्थी की कहानी नहीं है. बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हजारों युवाओं की यही शिकायत है कि भर्ती की घोषणा और परीक्षा के बीच इतना लंबा अंतर हो जाता है कि उनकी उम्र, तैयारी और आर्थिक स्थिति तीनों पर असर पड़ता है.

पेपर लीक पर मुआवजे की मांग: छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर भी सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग की है. छात्र नेता दिलीप ने कहा कि कई परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं. AEDO परीक्षा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी. उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान अभ्यर्थियों को होता है.

ऐसे में उनकी मांग है कि यदि पेपर लीक के कारण कोई परीक्षा रद्द होती है तो प्रभावित प्रत्येक अभ्यर्थी को सरकार की ओर से 5 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाए. उनका कहना है कि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने, यात्रा, रहने और तैयारी में छात्रों का पैसा और समय खर्च होता है. पेपर लीक के लिए जिम्मेदार व्यवस्था की गलती का खामियाजा अभ्यर्थियों को नहीं भुगतना चाहिए.

दिलीप ने कहा कि उनकी यह भी मांग की है कि दरोगा भर्ती जैसी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाई जाए. अभ्यर्थियों को OMR की कार्बन कॉपी और प्रश्न पुस्तिका घर ले जाने की अनुमति देने की मांग की गई है, ताकि परीक्षा के बाद उत्तर और मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता बनी रहे.

मैथिली और मगही में भी शिक्षक भर्ती की मांग: चौथे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर छात्रों ने विषयवार पदों पर भी सवाल उठाया है. दिलीप का कहना है कि सरकार की ओर से भेजे गए अधियाचना में मैथिली, मगही जैसी पारंपरिक और क्षेत्रीय भाषाओं में पर्याप्त पद नहीं हैं. उनकी मांग है कि इन भाषाओं के लिए भी शिक्षक पद सृजित किए जाएं और मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए.

आंदोलन में शोधार्थी भी साथ: गर्दनीबाग में चल रहे छात्र आंदोलन के ठीक बगल में शोधार्थी कुमुद पटेल का आमरण अनशन भी जारी है. प्रोफेसर बहाली में आयु सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर वह पिछले 15 दिनों से अनशन पर हैं. अब प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन के साथ शोधार्थियों की आवाज भी एक ही धरनास्थल पर सुनाई दे रही है.

यानी गर्दनीबाग में इस समय सिर्फ एक भर्ती या एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है. यहां शोधार्थियों से लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों, लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की अलग-अलग समस्याएं एक जगह दिखाई दे रही हैं. यही वजह है कि यह धरना स्थल धीरे-धीरे युवाओं के साझा आक्रोश का केंद्र बनता जा रहा है.

छात्रों से मिले तेजस्वी यादव: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गर्दनीबाग जाकर आंदोलनकारी छात्रों से भेंट की. कल के अपने लोक भवन मार्च से पहले छात्रों के मुद्दों को अपना समर्थन दिया. छात्रों से उन्होंने आंदोलन के लिए किसी प्रकार के कोई सहयोग और समर्थन की मांग नहीं की, बल्कि उन्हें यह बताया कि आपके समर्थन में आपके लिए आपके मुद्दे पर कल मार्च करने जा रहे हैं. उन्होंने सम्राट सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया.

छात्रों से मिले तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

"सरकार रोजगार देने में फेल है. बिहार सबसे अधिक युवा आबादी वाला प्रदेश है तो दूसरी तरफ सबसे अधिक बेरोजगार युवा भी यहीं है. इस बेरोजगारी के लिए यह एनडीए सरकार जिम्मेदार है. अब तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, फिर भी रोजगार देने में सरकार विफल है. मैं छात्रों के साथ हूं. कल राजभवन मार्च के दौरान भी इन मुद्दों को उठाएंगे."- तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी

बिहार की आंदोलनकारी जमीन पर फिर युवा सवाल: बिहार का इतिहास गवाह है कि यहां के छात्र और युवा जब किसी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उसका असर सिर्फ किसी एक भर्ती या परीक्षा तक सीमित नहीं रहता. 1974 का जेपी आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. हाल के वर्षों में भी देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और पेपर लीक को लेकर छात्रों के आंदोलन सामने आए हैं. पटना का गर्दनीबाग अब उसी व्यापक छात्र असंतोष की अभिव्यक्ति का स्थान बनता दिख रहा है.

चुनावी घोषणाओं और युवाओं के भरोसे के बीच दूरी: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती और युवाओं से जुड़े रोजगार के मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में रहे हैं. छात्रों का आरोप है कि चुनावी समय में भर्तियों और परीक्षाओं को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद प्रक्रिया की रफ्तार धीमी पड़ गई. चौथे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर भी छात्र इसी सवाल के साथ सरकार को घेर रहे हैं.

समाजशास्त्री प्रोफेसर बीएन प्रसाद का कहना है कि युवाओं का आक्रोश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार की राजनीति में रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाएं बड़ा मुद्दा बन चुकी हैं. एक ओर सरकार सरकारी स्कूलों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी छात्र लंबित भर्तियों और परीक्षा व्यवस्था की खामियों को लेकर सड़क पर हैं.

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