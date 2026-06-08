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बेमेतरा में छात्रों का चक्काजाम, परीक्षा परिणामों में आई खामियों को लेकर जताई नाराजगी

छात्रों के चक्काजाम को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी समर्थन दिया. प्राचार्य के लिखित आश्वासन के बाद जाम खत्म किया गया.

STUDENTS PROTEST IN BEMETARA
छात्रों का चक्काजाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 8, 2026 at 8:46 PM IST

3 Min Read
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बेमेतरा: पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने आज चक्काजाम प्रदर्शन किया. छात्र परीक्षा परिणामों में गंभीर खामियों और कॉलेज प्रबंधन की कथित लापरवाही को लेकर काफी नाराज थे. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से संबद्ध स्थानीय पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अनियमितताओं के खिलाफ लामबंद हो गए हैं. छात्रों के इस प्रदर्शन को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) का भी साथ मिला. आक्रोशित छात्रों ने मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर घंटों नारेबाजी की जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया.



छात्रों ने किया चक्काजाम

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है. एग्जाम में शामिल होने के बावजूद कई छात्र-छात्राओं को अंकसूची में अनुपस्थित दर्ज कर दिया गया है. इसके अलावा, कई महीनों से सैकड़ों विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम बिना किसी ठोस वजह के रोके गए. छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि बिना किसी उचित जांच या पुख्ता सबूत के कई निर्दोष छात्रों पर सीधे नकल की एकतरफा कार्रवाई कर दी गई. छात्रों का कहना है कि शिकायत के बाद भी अंक सुधार के मामलों में भी महीनों की देरी की जा रही है. छात्रों का कहना है कि इस मामले को लेकर जब वे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो उनकी बात सुनने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन तैयार नहीं है.

छात्रों का चक्काजाम (ETV Bharat)



सड़क जाम,पुलिस ने संभाला मोर्चा

सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे छात्रों ने कॉलेज के सामने मुख्य सड़क को दोनों तरफ से घेर लिया और धरने पर बैठ गए. देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई. हालात बिगड़ता देख पुलिस बल मौके पर पहुंची और छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश की जिससे छात्र भड़क गए. काफी देर तक छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे.

लिखित आश्वासन के बाद माने छात्र

माहौल तनावपूर्ण होता देख कॉलेज की प्राचार्य वीणा त्रिपाठी और प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा संभाला. प्राचार्य ने छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि इन तकनीकी और प्रशासनिक त्रुटियों के समाधान के लिए कॉलेज का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल सीधे दुर्ग विश्वविद्यालय भेजा जाएगा. वहां विश्वविद्यालय स्तर के अधिकारियों से बात कर छात्रों के परिणामों को जल्द से जल्द सुधारा जाएगा. प्राचार्य के इस लिखित आश्वासन के बाद छात्रों ने करीब कई घंटों से जारी चक्काजाम को समाप्त किया.

ABVP ने प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन

ABVP और छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय के कुलपति और कॉलेज प्राचार्य के नाम एक सख्त ज्ञापन सौंपा. छात्र प्रतिनिधियों ने दोटूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि तय समय-सीमा के भीतर परीक्षा परिणामों की त्रुटियों को नहीं सुधारा गया और UFM की गलत कार्रवाई वापस नहीं ली गई, तो आने वाले दिनों में उग्र लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी.

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