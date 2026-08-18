ETV Bharat / state

आजमगढ़ में छात्रों का प्रदर्शन; 9 साल से गणित प्रवक्ता का पद खाली, फिजिक्स-केमिस्ट्री के शिक्षक नहीं

आजमगढ़ में छात्रों का प्रदर्शन ( Photo Credit : ETV Bharat )