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आजमगढ़ में छात्रों का प्रदर्शन; 9 साल से गणित प्रवक्ता का पद खाली, फिजिक्स-केमिस्ट्री के शिक्षक नहीं

अजमतगढ़ ब्लॉक क्षेत्र स्थित स्मिथ इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी को लेकर सड़क पर उतरे छात्र. फीस वसूली का भी आरोप लगाया.

आजमगढ़ में छात्रों का प्रदर्शन
आजमगढ़ में छात्रों का प्रदर्शन (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 3:00 PM IST

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आजमगढ़ : अजमतगढ़ ब्लॉक क्षेत्र स्थित स्मिथ इंटर कॉलेज, अजमतगढ़ में अध्यापकों की कमी और फीस वसूली के विरोध में सोमवार को सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज के बाहर धरना-प्रदर्शन किया. सुबह सात बजे से छात्र कॉलेज के बाहर जुट गए और करीब दो घंटे तक नारेबाजी की. छात्रों ने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के अध्यापकों की तत्काल नियुक्ति की मांग की.

आजमगढ़ में छात्रों का प्रदर्शन (Video Credit : ETV Bharat)

छात्रों का आरोप है कि जून 2026 से विद्यालय में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं. करीब नौ वर्षों से गणित का कोई लेक्चरर विद्यालय में नहीं है. इससे इन विषयों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है. छात्रों का कहना है कि विद्यालय में 1100 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और अभी नामांकन जारी है.

आजमगढ़ में छात्रों का प्रदर्शन
आजमगढ़ में छात्रों का प्रदर्शन (Photo Credit : ETV Bharat)
छात्रों ने आरोप लगाया कि संबंधित विषयों के अध्यापक नहीं होने के बावजूद इन विषयों के नाम पर प्रति छात्र 50 रुपये फीस वसूली जा रही है. छात्रों की मांग है कि जब तक अध्यापक नियुक्त नहीं होते, तब तक इस मद में फीस न ली जाए. हालांकि प्रधानाचार्य रामनकुल राव ने फीस वसूली के आरोप से इनकार करते हुए कहा कि छात्रों से केवल सरकारी फीस ली जा रही है.

छात्रों के प्रदर्शन की सूचना पर एसआई श्याम जी यादव ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे. इसके बाद प्रधानाचार्य रामनकुल राव ने छात्रों के बीच पहुंचकर आश्वासन दिया कि 48 घंटे के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित के अध्यापकों की व्यवस्था कर दी जाएगी. आश्वासन के बाद छात्रों ने धरना समाप्त कर दिया.


प्रदर्शन के दौरान विद्यालय के प्रबंधक श्रीकांत गुप्त के मौके पर नहीं पहुंचने से छात्रों में नाराजगी देखी गई. छात्रों ने कहा कि विद्यालय प्रशासन को उनकी पढ़ाई और भविष्य को गंभीरता से लेना चाहिए.

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