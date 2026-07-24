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रांची के DSPMU में नहीं थम रहा विवाद, पेन डाउन हड़ताल के बीच छात्र नेताओं पर FIR का विरोध शुरू

छात्र नेताओं पर एफआईआर का विरोध तेज ( Etv Bharat )

रांची: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में क्लस्टर सिस्टम और सीट कटौती को लेकर शुरू हुआ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. दरअसल, गुरुवार को हुए उग्र आंदोलन के बाद यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और कर्मचारियों की ओर से छात्र संगठनों के कई नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. जिसके विरोध में शुक्रवार को विश्वविद्यालय में तनावपूर्ण माहौल बना रहा. प्रशासनिक भवन पूरी तरह बंद रहा और शिक्षकों तथा कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल कर अपनी नाराजगी जताई. पूरे परिसर में सामान्य दिनों की तुलना में सन्नाटा पसरा रहा.

छात्र हितों से जुड़ा है हमारा आंदोलन: प्रदर्शनकारी

इस दौरान यूनिवर्सिटी की प्रशासनिक गतिविधियां प्रभावित रही लेकिन छात्र संगठनों का विरोध जारी रहा. कुलपति ऑफिस के बाहर जुटे छात्रों ने एक बार फिर अपनी मांगों को दोहराया. प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि उनका आंदोलन पूरी तरह छात्र हितों से जुड़ा है और क्लस्टर सिस्टम, सीट कटौती तथा नामांकन से जुड़ी समस्याओं को लेकर वे लगातार आवाज उठा रहे हैं. बावजूद इसके छात्र नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज करना उचित नहीं है.

छात्र नेताओं पर कार्रवाई के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी (Etv Bharat)

छात्र आंदोलन को दबाने की कोशिश

छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी बात सुनने के बजाय आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहा है. उनका कहना है कि जब से नये कुलपति ने कार्यभार संभाला है, तभी से विश्वविद्यालय में लगातार विवाद बढ़े हैं.

हमारे लिए पुलिसिया कार्रवाई का रास्ता क्यों?

छात्रों का आरोप है कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संवाद की जगह पुलिसिया कार्रवाई का रास्ता अपनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक संस्थान में छात्रों की बात सुनना प्राथमिकता होनी चाहिए लेकिन यहां विरोध दर्ज कराने पर मुकदमे किए जा रहे हैं.