रांची के DSPMU में नहीं थम रहा विवाद, पेन डाउन हड़ताल के बीच छात्र नेताओं पर FIR का विरोध शुरू
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में छात्र नेताओं पर कार्रवाई के खिलाफ छात्रों का शुक्रवार को भी आंदोलन जारी है.
Published : July 24, 2026 at 3:41 PM IST
रांची: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में क्लस्टर सिस्टम और सीट कटौती को लेकर शुरू हुआ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. दरअसल, गुरुवार को हुए उग्र आंदोलन के बाद यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और कर्मचारियों की ओर से छात्र संगठनों के कई नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. जिसके विरोध में शुक्रवार को विश्वविद्यालय में तनावपूर्ण माहौल बना रहा. प्रशासनिक भवन पूरी तरह बंद रहा और शिक्षकों तथा कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल कर अपनी नाराजगी जताई. पूरे परिसर में सामान्य दिनों की तुलना में सन्नाटा पसरा रहा.
छात्र हितों से जुड़ा है हमारा आंदोलन: प्रदर्शनकारी
इस दौरान यूनिवर्सिटी की प्रशासनिक गतिविधियां प्रभावित रही लेकिन छात्र संगठनों का विरोध जारी रहा. कुलपति ऑफिस के बाहर जुटे छात्रों ने एक बार फिर अपनी मांगों को दोहराया. प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि उनका आंदोलन पूरी तरह छात्र हितों से जुड़ा है और क्लस्टर सिस्टम, सीट कटौती तथा नामांकन से जुड़ी समस्याओं को लेकर वे लगातार आवाज उठा रहे हैं. बावजूद इसके छात्र नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज करना उचित नहीं है.
छात्र आंदोलन को दबाने की कोशिश
छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी बात सुनने के बजाय आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहा है. उनका कहना है कि जब से नये कुलपति ने कार्यभार संभाला है, तभी से विश्वविद्यालय में लगातार विवाद बढ़े हैं.
हमारे लिए पुलिसिया कार्रवाई का रास्ता क्यों?
छात्रों का आरोप है कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संवाद की जगह पुलिसिया कार्रवाई का रास्ता अपनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक संस्थान में छात्रों की बात सुनना प्राथमिकता होनी चाहिए लेकिन यहां विरोध दर्ज कराने पर मुकदमे किए जा रहे हैं.
कर्मचारी और शिक्षक पर निरंकुश रवैये का आरोप
प्रदर्शनकारी छात्रों ने ये भी आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में कार्यरत कर्मचारी और शिक्षक निरंकुश रवैया अपना रहे हैं और छात्रों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है. उनका कहना है कि क्लस्टर सिस्टम लागू होने के बाद विषय चयन, सीटों में कमी और दूसरे कॉलेजों में पढ़ाई की मजबूरी जैसी कई परेशानियां सामने आई हैं लेकिन इन मुद्दों पर कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है.
समाप्त नहीं होगा आंदोलन: छात्र नेता
वहीं छात्र संगठनों ने साफ किया है कि आंदोलन फिलहाल समाप्त नहीं होगा. उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करता है तो आंदोलन को और भी व्यापक किया जाएगा, साथ ही पूरे मामले की शिकायत राज्य सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा लोकभवन से भी की जाएगी.
छात्रों का कहना है कि उनका संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है बल्कि विद्यार्थियों के हितों और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए है. फिलहाल यूनिवर्सिटी में गतिरोध बना हुआ है और सभी की नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है.
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