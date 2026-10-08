डीपी विप्र लॉ कॉलेज बिलासपुर में छात्रों का प्रदर्शन, सीनियर-जूनियर मारपीट और NSS परिसर की गतिविधि पर उठाए सवाल
अलग अलग समस्याओं को लेकर छात्रों ने प्रबंधन से मांगा जवाब, कहा- अधिकारी की गैरमौजूदगी में छात्रों को परिसर की चाबियां दे दी जाती हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 8, 2026 at 7:26 PM IST
बिलासपुर: डीपी विप्र लॉ कॉलेज अशोक नगर के छात्र-छात्राओं ने कई समस्याओं और शिकायतों को लेकर आज कॉलेज का घेराव किया. प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कई मुद्दे सामने रखे. इसमें सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच मारपीट और NSS परिसर में निगरानी जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं.
मारपीट मामले में कार्रवाई की मांग
दरअसल छात्रों का आरोप है कि करीब एक महीने पहले कॉलेज से पास-आउट हो चुके कुछ सीनियर छात्र-छात्राओं ने जूनियर विद्यार्थियों के साथ मारपीट और विवाद किया था. इस घटना को लेकर छात्रों में अब भी नाराजगी है. प्रदर्शनकारी छात्रों ने मामले में उचित कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की.
मारपीट और NSS परिसर से संबंधित समेत कुछ मुद्दों पर हमने प्रदर्शन किया है. मैडम से आश्वासन मिला है कि चेयरमैन सर हमसे मिलेंगे- पुष्पराज साहू, छात्र
NSS परिसर की गतिविधि पर सवाल
छात्रों ने एनएसएस से जुड़े मामलों को लेकर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि एनएसएस अधिकारी की गैरमौजूदगी में भी छात्रों को परिसर की चाबियां दे दी जाती हैं. ऐसे में एनएसएस परिसर में छात्र-छात्राएं किस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, इसकी निगरानी नहीं हो पाती.
NSS के संबंध में जो इनका कहना है तो जब कोई वहां प्रोफेसर रहेगा तभी उसे हम खोलेंगे और चेयरमैन से मिलने की जो मांग है वो 12 तारीख को मीटिंग है तो वहां मुलाकात कराई जाएगी- सुषमा तिवारी, प्रभारी प्राचार्य, डीपी विप्र लॉ कॉलेज बिलासपुर
कॉलेज प्रबंधन ने सुनी समस्या, दिया आश्वासन
छात्रों ने कॉलेज की अन्य व्यवस्थाओं और समस्याओं को लेकर भी प्रबंधन से जवाब मांगा. प्रदर्शनकारी छात्र कॉलेज के चेयरमैन से मुलाकात कर अपनी शिकायतें सीधे उनके सामने रखना चाहते थे. कॉलेज प्रबंधन और प्रभारी प्राचार्या की ओर से छात्रों को आश्वासन दिया गया कि चेयरमैन कुछ समय बाद कॉलेज पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात कर समस्याएं सुनेंगे.