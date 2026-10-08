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डीपी विप्र लॉ कॉलेज बिलासपुर में छात्रों का प्रदर्शन, सीनियर-जूनियर मारपीट और NSS परिसर की गतिविधि पर उठाए सवाल

डीपी विप्र लॉ कॉलेज बिलासपुर में छात्रों का प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बिलासपुर: डीपी विप्र लॉ कॉलेज अशोक नगर के छात्र-छात्राओं ने कई समस्याओं और शिकायतों को लेकर आज कॉलेज का घेराव किया. प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कई मुद्दे सामने रखे. इसमें सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच मारपीट और NSS परिसर में निगरानी जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं.

सीनियर-जूनियर मारपीट और NSS परिसर की गतिविधि पर उठाए सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH) मारपीट मामले में कार्रवाई की मांग दरअसल छात्रों का आरोप है कि करीब एक महीने पहले कॉलेज से पास-आउट हो चुके कुछ सीनियर छात्र-छात्राओं ने जूनियर विद्यार्थियों के साथ मारपीट और विवाद किया था. इस घटना को लेकर छात्रों में अब भी नाराजगी है. प्रदर्शनकारी छात्रों ने मामले में उचित कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की.