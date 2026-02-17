ETV Bharat / state

जिंदा महिला को कागजों में दिखाया मृत, हल्द्वानी के प्राइवेट अस्पताल में छात्रों का हंगामा

हल्द्वानी: प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बार फिर लापरवाही के आरोपों को लेकर बवाल हो गया. एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रसंघ पदाधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया. आरोप है कि एक मरीज को भर्ती के दौरान जीवित होने के बावजूद फाइल में मृत दर्शा दिया गया. इस घटना से छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया और छात्रसंघ अध्यक्ष अभिषेक गोस्वामी के नेतृत्व में अस्पताल गेट पर धरना दिया गया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया. छात्रों ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

हल्द्वानी में लापरवाही के चलते सुर्खियों में रहने वाला एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बार फिर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रसंघ पदाधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. जानकारी के अनुसार, एक मरीज को अस्पताल में भर्ती किए जाने के दौरान उसे जीवित होने के बावजूद मृत दर्शाते हुए फाइल तैयार किए जाने का आरोप लगाया गया.

जिंदा महिला को कागजों में दिखाया मृत (VIDEO-ETV Bharat)

इस मामले को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिला. छात्रसंघ अध्यक्ष अभिषेक गोस्वामी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र अस्पताल गेट पर धरने पर बैठ गए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अस्पताल की लापरवाही गंभीर है और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. हंगामे की सूचना मिलते ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद छात्रों को समझाने के लिए पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची. इसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किया गया.