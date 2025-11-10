ETV Bharat / state

चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल, स्टूडेंट्स के साथ झड़प के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज

चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट इलेक्शन की तारीख की घोषणा करने की मांग को लेकर जमकर बवाल हो गया. इस दौरान स्टूडेंट्स की पुलिस से धक्का-मुक्की हुई जिसके बाद लाठीचार्ज तक करना पड़ा.

पंजाब यूनिवर्सिटी में बवाल : पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट इलेक्शन को लेकर छात्रों का गुस्सा भड़क गया. छात्रों ने किसानों के साथ मिलकर मोहाली-चंडीगढ़ बॉर्डर वाली सड़कें जाम कर दी जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इस दौरान पुलिस से धक्कामुक्की की गई. पुलिस ने इस दौरान उन्हें काफी समझाया लेकिन वे नहीं माने. इसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़ने वालों पर लाठीचार्ज कर दिया. वहीं मोहाली-चंडीगढ़ बॉर्डर के फेज 6 में किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ डाली. इसके बाद वे पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे. पुलिस ने इस दौरान उन्हें रोकने की कोशिश की. यूनिवर्सिटी के तीनों गेट पर भारी पुलिस तैनात की गई थी. तीन से चार बार पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हुई जिसके बाद कुछ छात्रों को बसों में भरकर नजरबंद किया गया. इसी दौरान कुछ निहंग भी तलवारों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गए.

मान नहीं रहे छात्र : पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट और सिंडिकेट भंग करने से पूरा विवाद शुरू हुआ था. इससे स्टूडेंट्स नाराज़ हुए तो केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया लेकिन फिर भी छात्रों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है. स्टूडेंट्स की मांग थी कि सीनेट इलेक्शन की तारीख अनाउंस की जाए. पिछले 15 दिनों से छात्र वीसी ऑफिस के बाहर सीनेट इलेक्शन को लेकर किए गए अमेंडमेंट को वापस लेने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे. छात्रों की मांग थी कि पूरे तरीके से सीनेट इलेक्शन को करवाने की शर्त को माना जाए. इसके बाद ही वे इस धरने को बंद करेंगे. आज सुबह से ही पंजाब के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया था. यहां तक कि अंबाला से आने वाले छात्रों को भी बॉर्डर्स पर रोका गया. चंडीगढ़ पुलिस की ओर से ट्राई सिटी की सभी बॉर्डर एरिया को सील कर दिया गया जहां पर घंटों लंबा जाम लगा रहा. स्टूडेंट्स के प्रदर्शन को देखते हुए यूनिवर्सिटी में आज और कल छुट्‌टी कर दी गई है.