लूणी के स्कूल में जेन-अल्फा बच्चों का प्रदर्शन, अगले दिन ही डेप्यूटेशन पर लगाने पड़े दो लेक्चरर
छात्र-छात्राएं स्कूल पर ताला लगाकर सड़क पर बैठ गए और गणित और इतिहास के लेक्चरर लगाने की मांग की थी.
Published : August 7, 2026 at 6:42 PM IST
जोधपुर: दिल्ली के जंतर मंतर पर जनरेशन जेड (Gen Z) के आंदोलन के बाद जोधपुर जिले के लूणी में जेन अल्फा (Generation Alpha) के प्रदर्शन का वीडियो सामने आया है. ताजा मामला लूणी के राउमावि अरणी नाडी मंगलनगर का है. इसमें स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई के लिए लेक्चरर (Lecturer) या व्याख्याता लगाने की मांग की और गुरुवार को स्कूल पर ताला जड़कर सड़क पर बैठ गए. इसके वीडियो तेजी से वायरल हुए तो शिक्षा विभाग ने गंभीरता दिखाई. विभाग ने स्कूल में 11 अध्यापक होते हुए भी दो लेक्चरर शुक्रवार को डेपुटेशन पर लगाने के आदेश जारी कर दिए.
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शमीम ने बताया कि स्कूल में 167 स्टूडेंट हैं. अध्यापकों के 12 पद में से 11 भरे हुए हैं. गणित के अध्यापक का प्रमोशन के बाद ट्रांसफर हो गया. उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई, लेकिन अब बच्चों की मांग पर हमने दो लेक्चरर लगाने के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया कि गेटवार जितने भी माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हुए हैं, वहां कहीं भी लेक्चरर की नियुक्ति नहीं की गई, इसलिए यहां भी नहीं लगाए गए.
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ताला लगाकर प्रदर्शन: असल में गुरुवार को स्कूल के छात्र-छात्राएं ताला लगाकर सड़क पर बैठ गए और गणित और इतिहास के लेक्चरर लगाने की मांग की. इस दौरान एक बालिका ने यहां तक कहा कि चपरासी हमें पढ़ाते हैं. मौके पर ग्रामीण भी जमा हो गए. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आश्वासन देकर स्टूडेंट्स को शांत किया.
चपरासी msc बीएड, पढ़ा नहीं रहा था: सीबीईओ शमीम ने बताया कि विद्यालय में हाल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रमेश गोदारा की नियुक्ति हुई है. प्रधानाध्यापक की ओर से उसे जॉब चार्ट दिया गया है. इसमें स्कूल के साफ-सफाई से जुड़े कार्य दिए. चपरासी उच्च योग्यता धारक है. वह कक्षा में सिर्फ बच्चों से मिलने गया था, जिस बालिका ने वीडियो में पढ़ने की बात कही है. उसी ने हमें बताया कि वह किसी के प्रभाव में आकर यह बोल गई थी.
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