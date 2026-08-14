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तीन दिन में गिराएंगे जोधावास स्कूल का जर्जर भवन...तीन कमरे बनाएंगे, विद्यार्थियों का धरना समाप्त

छात्रों की पढ़ाई को देखते हुए विद्यालय में 7 शिक्षकों की भी व्यवस्था की जाएगी.

Students speaking with the Education Department team
शिक्षा विभाग की टीम से बात करती स्टूडेंट्स (Photo: Local Person)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 9:20 PM IST

3 Min Read
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अलवर: जिले के थानागाजी क्षेत्र के जोधावास गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों का धरना दूसरे दिन शुक्रवार शाम समाप्त हो गया. बुधवार को सरकारी स्कूल के बरामदे की छत का पटाव गिरने के बाद गुरुवार सुबह स्कूल पहुंचे विद्यार्थी आक्रोशित होकर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए. शुक्रवार को शिक्षा विभाग व पुलिस प्रशासन ने बच्चों की मांगों पर सहमति जताते हुए धरना समाप्त कराया. इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे.

शिक्षा विभाग के अधिकारी महेश मेहता ने बताया कि जोधावास के सरकारी स्कूल में बुधवार को छत का पटाव गिरा था, हालांकि इसमें किसी को चोट नहीं आई. जानकारी करने पर पता लगा कि यह भवन जर्जर हालत में था. शनिवार को बच्चों की मांगों पर सहमति के बाद विद्यार्थियों ने धरना समाप्त किया. जर्जर भवन अगले तीन दिन में ध्वस्त कर दिया जाएगा. छात्रों की पढ़ाई को देखते हुए विद्यालय में 7 शिक्षकों की भी व्यवस्था की जाएगी. मेहता ने बताया, कक्षा कक्षों की कमी को देखते हुए स्कूल में तीन नए कक्षा भवन बनाने का प्रस्ताव भी शिक्षा विभाग की ओर से आगे भेजा जाएगा. विद्यार्थियों की प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद धरना समाप्त हो गया.

पढ़ें:जर्जर स्कूल में चल रही थी क्लास: स्कूल की छत का पटाव गिरा, बड़ा हादसा टला, छात्रों ने किया विरोध

24 घंटे से ज्यादा चला धरना: सरकारी स्कूल के पटाव गिरने के बाद स्कूली छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर तीखे तेवर अपनाए. स्कूल मैदान में गेट पर शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए. इसके बाद गुरुवार को शिक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और समझाइश के प्रयास किया, लेकिन नतीजा नहीं निकला. शुक्रवार को 24 घंटे से ज्यादा चला धरना विद्यार्थियों की मांगों पर सहमति बनने के बाद समाप्त हो गया. इस दौरान शिक्षा अधिकारी मनोज शर्मा, महेश मेहता, उपखंड अधिकारी पिंकी गुर्जर, तहसीलदार नानूराम यादव, थानागाजी डीएसपी इंदु लोधी आदि मौजूद रहे।

तीन कमरों में पढ़ते हैं 174 विद्यार्थी: जोधावास के सरकारी स्कूल में बच्चों का नामांकन 174 है. जर्जर भवन में तीन कक्षा कक्ष बैठने के लिए उपलब्ध है. इन्हीं तीन कक्ष में 174 विद्यार्थी पढ़ने को मजबूर हैं. बारिश में छत से पानी टपकने के बाद फर्श गीला होने से बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों के अनुसार, यह स्कूल भवन पहले से जर्जर घोषित है. इसके बावजूद विभाग की ओर से भवन को ध्वस्त नहीं किया गया. इससे स्कूली विद्यार्थियों में नाराजगी बढ़ी ओर बुधवार की घटना के बाद मजबूरी में विद्यार्थियों को धरने पर बैठना पड़ा.

पढ़ें: जर्जर स्कूल भवनों पर चलेगा बुलडोजर, बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने लिया फैसला

TAGGED:

SIT IN JODHAWAS SCHOOL CALLED OFF
WILL BUILD THREE ROOMS
BUILDING TO BE DEMOLISHED IN 3 DAYS
अलवर का जोधावास सरकारी स्कूल
SCHOOL STUDENTS SIT IN PROTEST ENDS

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