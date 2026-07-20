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रांची में कुलपति के खिलाफ छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, सीट कटौती और क्लस्टर सिस्टम को लेकर DSPMU में हंगामा

रांची में DSPMU में क्लस्टर सिस्टम और विभिन्न विभागों में सीट कटौती को लेकर छात्रों का विरोध तेज हो गया है.

STUDENTS PROTEST AT DSPMU
कुलपति का पुतला दहन करने के दौरान छात्र (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 20, 2026 at 2:56 PM IST

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रांची: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में क्लस्टर सिस्टम और विभिन्न विभागों में सीट कटौती के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है. सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे और कुलपति प्रो. राजीव मनोहर के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान छात्रों ने कुलपति का पुतला दहन किया और सीटों की संख्या बहाल करने की मांग की.

छात्रों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की

प्रोटेस्ट के दौरान माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब उग्र छात्र कुलपति कार्यालय के अंदर जाने का प्रयास करने लगे लेकिन पहले से तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया. इसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा. कुछ देर तक विश्वविद्यालय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

सीट कटौती एवं क्लस्टर सिस्टम को लेकर छात्रों का हंगामा (Etv Bharat)

कम सीटों की संख्या पर उग्र हुए छात्र

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कई विभागों में सीटों की संख्या कम कर दी है, जिससे हजारों विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रभावित होंगे. उनका कहना है कि CUET के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया लागू होने के बाद पहले ही कई छात्र असमंजस की स्थिति में हैं, वहीं सीट कटौती ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है.

समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है विश्वविद्यालय: छात्र

छात्र नेताओं का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर वे कई बार कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लगातार मांग करने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई है. छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है.

सीमित सीट होने से प्रभावित होंगे कमजोर छात्र

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र सबसे अधिक प्रभावित होंगे. सीमित सीटों के कारण बड़ी संख्या में योग्य छात्रों को नामांकन से वंचित होना पड़ेगा. उनका कहना है कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षा के अवसर बढ़ाना होना चाहिए, न कि सीटों में कटौती करना.

और व्यापक होगा आंदोलन: प्रदर्शनकारी छात्र

छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सभी विभागों में पहले की तरह सीटों की संख्या बहाल नहीं की गई और उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा. जरूरत पड़ने पर विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन धरना और तालाबंदी जैसे कदम भी उठाए जाएंगे.

सामान्य स्थिति लेकिन परिसर में तनाव बरकरार

फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में स्थिति सामान्य है लेकिन परिसर में तनाव बरकरार है. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है. वहीं छात्रों का कहना है कि जब तक सीट कटौती वापस नहीं ली जाती और उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

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