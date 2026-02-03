ETV Bharat / state

UGC इक्विटी रेगुलेशंस पर स्टे के खिलाफ DU में छात्रों का प्रदर्शन, रोहित एक्ट के तर्ज पर मजबूत कानून की मांग

छात्र नीतीश कुमार ने बताया कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि यह वर्षों के संघर्ष का नतीजा है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 3, 2026 at 3:57 PM IST

नई दिल्ली: उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लाए गए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे के विरोध में मंगलवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी के बाहर विभिन्न छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में अलग-अलग छात्र संगठनों से जुड़े छात्र शामिल हुए. छात्रों ने आरोप लगाया कि कैंपस में आज भी एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य हाशिए के समुदायों के छात्रों के साथ भेदभाव होता है और ऐसे में इक्विटी रेगुलेशंस को रोकना न्याय के खिलाफ है. छात्रों ने मांग की कि इन गाइडलाइंस को रोहित एक्ट के तर्ज पर और मजबूत करते हुए तुरंत लागू किया जाए.

छात्र नीतीश कुमार ने बताया कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि यह वर्षों के संघर्ष का नतीजा है. रोहित वेमुला, पायल सरवगी जैसे मामलों के बाद देशभर में यह सवाल लगातार उठता रहा कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए एक सख्त और स्पष्ट कानून क्यों नहीं है. इसी सिलसिले में रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और पायल सरवगी की मां द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी, जिसमें ‘रोहित एक्ट’ जैसे कानून की मांग की गई थी. उसी प्रक्रिया के तहत यूजीसी ने इक्विटी रेगुलेशंस का ड्राफ्ट तैयार किया था.

दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

देशभर के कैंपसों में भेदभाव का सवाल: नीतीश कुमार ने कहा कि यूजीसी का यह रेगुलेशंस किसी खैरात में नहीं मिले हैं, बल्कि लंबे सामाजिक और कानूनी संघर्ष के बाद सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि इन गाइडलाइंस में कमियां जरूर थीं, लेकिन यह कमियां वह नहीं थीं, जिनका हवाला देकर कुछ समूहों ने सड़कों पर विरोध किया. नीतीश कुमार ने बताया कि असली कमियां यह थीं कि आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों को इसके दायरे में नहीं लाया गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई और इक्विटी कमेटी को नॉमिनेटेड बॉडी बना दिया गया, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी का मेजॉरिटी रिप्रजेंटेशन सुनिश्चित नहीं किया गया. इसके बावजूद छात्रों का मानना था कि यह एक अंतरिम कदम है और आगे चलकर रोहित एक्ट के आधार पर इसे और बेहतर बनाया जा सकता है.

लंबे संघर्ष के बाद आई थीं इक्विटी गाइडलाइंस: छात्रों ने आरोप लगाया कि देशभर में सवर्ण और जातिवादी मानसिकता से जुड़े कुछ समूहों ने इन गाइडलाइंस के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध किया. इसी दबाव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रेगुलेशंस पर स्टे लगाया गया, जो हाशिए के समुदायों के छात्रों के लिए बड़ा झटका है. छात्रों का कहना है कि आज देशभर में बहुजन और तरक्कीपसंद समाज के लोग इस बात को खुलकर कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव मौजूद है और इसे नकारा नहीं जा सकता है. जेएनयू, डीयू, बीएचयू, आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों का जिक्र करते हुए कहा कि हर जगह भेदभाव के उदाहरण मिलते हैं. सुखदेव थाराट कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी रिपोर्ट्स भी यह मानती हैं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव मौजूद है. इसके बावजूद जब इसे रोकने के लिए एक ढांचा तैयार किया जाता है तो उस पर रोक लगा दी जाती है, जो बेहद चिंताजनक है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

छात्रा सावी ने रखी जमीनी हकीकत: छात्रा सावी ने बताया कि यूजीसी के अपने आंकड़े बताते हैं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की शिकायतों में भारी बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत देश के कई कैंपसों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया. सावी ने शहीद भगत सिंह कॉलेज का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एक दलित छात्र के साथ मारपीट और जातिगत गालियों का मामला सामने आया, जो इस बात का सबूत है कि भेदभाव सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत है.

छात्र संगठनों ने यह भी सवाल उठाया कि अगर किसी कानून के गलत इस्तेमाल की आशंका के नाम पर उसे रोका जाएगा, तो फिर देश का कोई भी कानून लागू नहीं रह पाएगा. छात्रों का कहना है कि दहेज, हत्या या अन्य कानूनों का भी दुरुपयोग होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें खत्म नहीं किया जाता. ऐसे में इक्विटी रेगुलेशंस को भी इसी तर्क पर रोकना गलत है.

प्रदर्शन के अंत में छात्रों ने साफ तौर पर अपनी मांगें रखीं. उनका कहना है कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस से सुप्रीम कोर्ट का स्टे तुरंत हटाया जाए इन गाइडलाइंस को रोहित एक्ट के तर्ज पर मजबूत किया जाए, इक्विटी और जांच कमेटियां नॉमिनेटेड नहीं बल्कि इलेक्टेड हों, एससी, एसटी, ओबीसी और छात्रों का मेजॉरिटी रिप्रजेंटेशन सुनिश्चित किया जाए और आईआईटी-आईआईएम समेत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को इसके दायरे में लाया जाए. छात्रों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और वह सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे.

संपादक की पसंद

