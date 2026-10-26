ETV Bharat / state

CCSU में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी स्टाफ और पुलिस से हुई नोकझोंक

आश्वासन पर माने प्रदर्शनकारी छात्र. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में सोमवार को छात्र संघ चुनाव समेत अन्य मुद्दों को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया. मामला बढ़ता देख कैंपस में पुलिस फोर्स बुला ली गई. प्रदर्शनकारी छात्रों की चीफ प्रोक्टर समेत अन्य स्टाफ से नोकझोंक भी हुई. काफी गहमागहमी के बाद विश्वविद्यालय की तरफ से 29 तारीख को छात्रों के डेलिगेशन को कुलपति के साथ वार्ता कराने और स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ.

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बीते एक सप्ताह से छात्र नेता सोमवार से अनिश्चितकालीन धरने को लेकर योजना बना रहे थे. सोमवार को छात्र एकजुट होने शुरू हुए तो विश्वविद्यालय प्रशासन और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया. अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का ऐलान करने वाले छात्रों से विश्वविद्यालय के के प्रॉक्टर समेत मौजूद अधिकारियों से बातचीत के दौरान तल्खी भी हुई.