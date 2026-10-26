CCSU में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी स्टाफ और पुलिस से हुई नोकझोंक
29 अक्टूबर को छात्रों का डेलिगेशन कुलपति से मिलेगा. समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिलने पर धरना समाप्त हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 8:44 PM IST
मेरठ : चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में सोमवार को छात्र संघ चुनाव समेत अन्य मुद्दों को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया. मामला बढ़ता देख कैंपस में पुलिस फोर्स बुला ली गई. प्रदर्शनकारी छात्रों की चीफ प्रोक्टर समेत अन्य स्टाफ से नोकझोंक भी हुई. काफी गहमागहमी के बाद विश्वविद्यालय की तरफ से 29 तारीख को छात्रों के डेलिगेशन को कुलपति के साथ वार्ता कराने और स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ.
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बीते एक सप्ताह से छात्र नेता सोमवार से अनिश्चितकालीन धरने को लेकर योजना बना रहे थे. सोमवार को छात्र एकजुट होने शुरू हुए तो विश्वविद्यालय प्रशासन और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया. अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का ऐलान करने वाले छात्रों से विश्वविद्यालय के के प्रॉक्टर समेत मौजूद अधिकारियों से बातचीत के दौरान तल्खी भी हुई.
विश्वविद्यालय के प्रो. डॉ. वीरपाल सिंह ने छात्रों को समझाने की कोशिश की. बाद में यह तय हुआ की 29 अक्टूबर को छात्रों का एक डेलिगेशन विश्वविद्यालय के अधिकारियों की मौजूदगी में वीसी से मिलेगा. छात्र नेता बादल ने बताया कि विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में छात्र संघ बहाली समेत यूनिवर्सिटी से जुड़े अलग-अलग 8 विषयों को लेकर धरना प्रदर्शन था, शांतिपूर्ण ढंग से यहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा था.
छात्र फीस वृद्धि का विरोध कर रहे थे. हॉस्टल में वाई-फाई की सुविधा नॉनस्टॉप नहीं मिल पा रही है. छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. दूर-दूर से भी जो छात्र हैं उन्हें भी रूम लेकर बाहर रहना पड़ रहा है, पीएचडी एंट्रेंस को लेकर भी मांग उठाई गई थी. फिलहाल 29 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया गया है. एक डेलिगेशन के साथ विश्वविद्यालय की कुलपति से मीटिंग कराई जाएगी और समाधान नहीं निकला तो छात्र फिर से प्रदर्शन करेंगे.
छात्र नेता दिव्यांशु ने बताया कि छात्र संघ चुनाव की मांग प्रमुख मांगों में थी, जिसके लिए उन्होंने 15 से 20 दिन का समय मांगा है. बाकी मांगों समेत इस मांग को लेकर चर्चा के लिए 29 अक्टूबर को एक डेलिगेशन विश्वविद्यालय के जिम्मेदार प्रोफेसर के साथ कुलपति से मिलेगा. अगर कहीं भी कोई बात नहीं मानी गई, तो छात्र भूख हड़ताल पर बैठेंगे.
छात्र नेता अभिनव त्यागी ने कहा, काफी समय से छात्र संघ चुनाव की मांग उठाई जा रही है, लेकिन लगातार विश्वविद्यालय की कुलपति इस मांग को दबाने की कोशिश करती हैं. लेकिन अब छात्र लगातार एक हो रहे हैं और एकजुट होकर आगे भी मांग को उठाया जाएगा. अगर चुनाव करने की बात पर सहमति नहीं बनी तो यहां अनिश्चितकालीन प्रदर्शन होगा.
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