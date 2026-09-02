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BHU में पेड़ों की कटाई का मामला; जुर्माना वसूली में देरी से छात्र नाराज, कुलपति कार्यालय पर प्रदर्शन

BHU में पेड़ों की कटाई का जुर्माना, वसूली में देरी से छात्र नाराज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पेड़ों की कटाई से जुड़े मामले को लेकर बुधवार को छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय पहुंचकर विरोध-प्रदर्शन किया. छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर मामले में कार्रवाई नहीं करने और लगातार मांग किए जाने के बावजूद स्थिति स्पष्ट नहीं करने का आरोप लगाया. इस दौरान कुलपति कार्यालय के बाहर छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच नोकझोंक और धक्का-मुक्की भी हुई. स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षाकर्मियों ने छात्रों को कार्यालय परिसर से बाहर कर चैनल गेट बंद कर दिया. इसके बाद छात्रों ने गेट के बाहर खड़े होकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 'मुर्दाबाद के नारे लगाए. प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय परिसर में पेड़ों की कटाई से जुड़े मामले को लेकर उन्होंने करीब एक महीने पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था. ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने मामले की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. BHU में छात्रों का विरोध प्रदर्शन. (Video Credit: ETV Bharat) छात्रों का आरोप है कि ज्ञापन दिए जाने के बावजूद अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है. प्रदर्शन के दौरान छात्र कुलपति से सीधे मुलाकात कर अपनी मांग रखने पर अड़े रहे. छात्रों का कहना था कि वह लगातार विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मामले में हुई कार्रवाई और प्रशासन का पक्ष जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है.