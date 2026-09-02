BHU में पेड़ों की कटाई का मामला; जुर्माना वसूली में देरी से छात्र नाराज, कुलपति कार्यालय पर प्रदर्शन
इस दौरान कुलपति कार्यालय के बाहर छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच नोकझोंक और धक्का-मुक्की भी हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 2:39 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पेड़ों की कटाई से जुड़े मामले को लेकर बुधवार को छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय पहुंचकर विरोध-प्रदर्शन किया. छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर मामले में कार्रवाई नहीं करने और लगातार मांग किए जाने के बावजूद स्थिति स्पष्ट नहीं करने का आरोप लगाया.
इस दौरान कुलपति कार्यालय के बाहर छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच नोकझोंक और धक्का-मुक्की भी हुई. स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षाकर्मियों ने छात्रों को कार्यालय परिसर से बाहर कर चैनल गेट बंद कर दिया. इसके बाद छात्रों ने गेट के बाहर खड़े होकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 'मुर्दाबाद के नारे लगाए.
प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय परिसर में पेड़ों की कटाई से जुड़े मामले को लेकर उन्होंने करीब एक महीने पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था. ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने मामले की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
छात्रों का आरोप है कि ज्ञापन दिए जाने के बावजूद अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है. प्रदर्शन के दौरान छात्र कुलपति से सीधे मुलाकात कर अपनी मांग रखने पर अड़े रहे. छात्रों का कहना था कि वह लगातार विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मामले में हुई कार्रवाई और प्रशासन का पक्ष जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है.
छात्रों ने आरोप लगाया कि पिछले करीब 12 दिनों से वह कुलपति कार्यालय और कुलसचिव कार्यालय की ओर से जवाब मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई. इसी को लेकर छात्रों में नाराजगी बढ़ती गई और वह लोग बुधवार को केंद्रीय कार्यालय पहुंच गए.
प्रदर्शनकारी छात्रों के अनुसार, कार्यालय के कर्मचारियों ने यह स्वीकार किया कि छात्रों की ओर से दिया गया आवेदन कुलपति तक पहुंच चुका है. इसके बावजूद छात्रों को यह जानकारी नहीं दी गई कि आवेदन पर कुलपति अथवा विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है.
छात्रों का कहना था कि यदि आवेदन कुलपति कार्यालय तक पहुंच चुका है, तो प्रशासन को इस मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए. उनका आरोप है कि जवाब नहीं मिलने के कारण उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पेड़ कटाई के मामले में 2.65 करोड़ रुपए के जुर्माने के विषय को भी प्रमुखता से उठाया.
छात्रों का कहना था कि जब पेड़ों की कटाई से संबंधित मामला गंभीर है और इसमें इतनी बड़ी धनराशि के जुर्माने का विषय सामने आया है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट करे.
छात्रों ने मांग की कि विश्वविद्यालय प्रशासन यह बताए कि पेड़ों की कटाई को लेकर अब तक क्या जांच हुई है, किस स्तर पर कार्रवाई की गई है और यदि किसी व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी तय हुई है तो उसके खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं.
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