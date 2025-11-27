ETV Bharat / state

BHU में बीपीईडी-एमपीईडी छात्रों का प्रदर्शन; कोर्स की मान्यता का असमंजस, कुलपति ने दिया आश्वासन

कुलपति अजीत कुमार चतुर्वेदी ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वसन दिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए.

BHU में बीपीईडी-एमपीईडी छात्रों का प्रदर्शन.
BHU में बीपीईडी-एमपीईडी छात्रों का प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 6:04 PM IST

2 Min Read
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति आवास के बाहर छात्रों का विरोध जारी है. छात्र बीपीईडी और एमपीईडी कोर्स में मान्यता को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों का आरोप है, कि एनवीएस और एमआरएस सहित अन्य केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं में उनके कोर्स को मान्यता नहीं दी गई है, जबकि यह कोर्स एनसीटीई द्वारा अनुमोदित है.

छात्रों का कहना है, कि योग्यता सूची में बीपीएड और एमपी ईडी को शामिल न करना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है. इस दौरान छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति से मुलाकात की. उनके सामने अपनी समस्याएं रखी.

कुलपति अजीत कुमार चतुर्वेदी ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वसन दिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं. कुलपति ने कहा कि दो स्टूडेंट और दो अध्यापकों को दिल्ली भेजा जाएगा. वह मंत्रालय के समक्ष अपनी बातों को रख सकेंगे.

BHU में बीपीईडी-एमपीईडी छात्रों का प्रदर्शन. (Video Credit: ETV Bharat)

छात्रों का कहना है, कि जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं मिलता, हम विरोध समाप्त नहीं करेंगे. इस दौरान मौजूद प्रोफेसर और प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम छात्रों को समझने पहुंची, लेकिन छात्र पीछे हटने को राजी नहीं हुए.

उनका कहना है, कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. 2 साल हमने पढ़ाई की और जब नौकरी की बारी आई तो कहा जा रहा कि यह कोर्स उनकी नौकरी के लिए योग्य नहीं है. ऐसे में हमारा समय और पैसा सब बर्बाद हो रहा है.

NVS की वेकेंसी नहीं ले पा रहे हिस्सा: एनवीएस में वैकेंसी आई है, जिसमें बीपीएड के छात्र आवेदन नहीं कर सकते हैं. ऐसे में 2 साल बीपीएड करने वाले छात्रों को यह मौका नहीं मिल पा रहा है. इस वजह से BHU फिजिकल एजुकेशन के छात्र विरोध के जरिए मंत्रालय तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.

छात्र ने बताया कि इसके पहले एमआरएस की भी वैकेंसी आई थी, जहां हमारी डिग्री को वैकेंसी के योग्य नहीं माना गया. अब एनवीएस में वैकेंसी आई और फिर से हमें उससे बाहर रखा गया है. इस वजह से हम नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते.

छात्रों ने कहा कि हम धरने के जरिए विश्वविद्यालय से यह मांग कर रहे हैं, कि मंत्रालय तक हमारी बातों को पहुंचाएं. इसमें कुछ बदलाव हो, जिससे हम सभी छात्र इस वैकेंसी के लिए योग्य हो सकें.

