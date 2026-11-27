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विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित नर्सिंग कॉलेजों के विद्यार्थी परेशान, कुलपति बोले- शिक्षकों की कमी से हो रही देरी, जल्द सुचारू होगी व्यवस्था

रांचीः रांची विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन शुक्रवार को छात्र-छात्राओं के विरोध प्रदर्शन से गूंज उठा. नर्सिंग की छात्राएं और विद्यार्थी सत्र में हो रही देरी के विरोध में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचे और जमकर नारेबाजी की. छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए शैक्षणिक सत्र नियमित करने की मांग उठाई. उनका कहना था कि सत्र में लगातार देरी होने से उनकी पढ़ाई और आगे की शैक्षणिक योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. समय पर परीक्षा और परिणाम नहीं आने से विद्यार्थियों को भविष्य को लेकर चिंता सता रही है.

प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों का कहना था कि रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित नर्सिंग कॉलेजों में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन समय पर शैक्षणिक गतिविधियां पूरी नहीं होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. विद्यार्थियों ने मांग की है कि विश्वविद्यालय लंबित शैक्षणिक सत्रों को जल्द पूरा करे और आगे की परीक्षाओं एवं परिणामों के लिए नियमित समय-सारणी तय करे. उनका कहना था कि दूसरे पाठ्यक्रमों की तरह नर्सिंग की पढ़ाई में भी समयबद्ध व्यवस्था जरूरी है, ताकि विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई और रोजगार के अवसरों में परेशानी न हो.

आरयू के छात्र नेता और वीसी के बयान (Etv Bharat)

एक ही शिक्षक को कई काम देखने पड़ते हैं

छात्रों के प्रदर्शन और उनकी मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई. रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने कहा कि नर्सिंग विभाग में शिक्षकों और फैकल्टी की काफी कमी है. परीक्षा से लेकर प्रश्नपत्र तैयार करने, नामांकन और परिणाम तैयार करने तक की जिम्मेदारी सीमित शिक्षकों पर है. कई स्तरों पर एक ही शिक्षक को अलग-अलग काम देखने पड़ते हैं. इसी वजह से परीक्षाओं और परिणामों की प्रक्रिया में देरी हो रही है.

रांची विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)

कई शैक्षणिक सत्र देरी से चल रहे थे

कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की समस्याओं से अवगत है और उनके समाधान की दिशा में काम किया जा रहा है. नर्सिंग की परीक्षाओं की घोषणा कर दी गई है और जल्द ही व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले से कई शैक्षणिक सत्र विलंब से चल रहे थे. ऐसे में लंबित सत्रों को व्यवस्थित करने के साथ कक्षाओं का संचालन भी जरूरी है.