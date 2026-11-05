रांची में AISF का कल्याण विभाग के बाहर प्रदर्शन, लंबित छात्रवृत्ति भुगतान के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम
रांची में लंबित ई-कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान की मांग को लेकर कल्याण विभाग के बाहर AISF और छात्र-छात्राओं ने धरना दिया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 5, 2026 at 10:00 PM IST
रांचीः झारखंड में लंबित ई-कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान की मांग को लेकर गुरुवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन (AISF) के नेतृत्व में हजारों छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शन किया.
छात्र-छात्राएं अपने हाथों में छात्रवृत्ति की स्वीकृति रसीद (अप्रूवल रिसीप्ट) और संबंधित दस्तावेज लेकर प्रेस क्लब, करम टोली चौक से मार्च करते हुए मोरहाबादी स्थित कल्याण विभाग पहुंचे और विभाग का घेराव किया. प्रदर्शन के बाद संगठन की ओर से विभागीय निदेशक को 12 सूत्री मांग-पत्र सौंपा गया. इसमें लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान 15 दिनों के भीतर करने की मांग की गई है.
AISF के प्रदेश सह सचिव अफजल दुर्वानी ने कहा कि राज्य के हजारों विद्यार्थी कई वर्षों से छात्रवृत्ति की राशि का इंतजार कर रहे हैं. आवेदन स्वीकृत होने के बावजूद उनके खाते में राशि नहीं पहुंच रही है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति विद्यार्थियों का अधिकार है और इसके भुगतान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए.
संगठन ने शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की लंबित छात्रवृत्ति का अविलंब भुगतान करने की मांग की है. विशेष रूप से सत्र 2025-26 के उन आवेदनों का निष्पादन करने को कहा गया है, जो विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर से करीब छह महीने पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं. संगठन ने मांग की है कि तीनों सत्रों के सभी स्तरों से स्वीकृत आवेदनों का भुगतान 15 दिनों के अंदर किया जाए.
मांग-पत्र में नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के अनुरूप विद्यार्थियों के चार वर्षों के बोनाफाइड प्रमाण पत्र का सत्यापन और स्वीकृति सुनिश्चित करने की मांग भी शामिल है. इसके अलावा सत्र 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने को कहा गया है, ताकि कोई पात्र विद्यार्थी आवेदन से वंचित नहीं रहे.
AISF ने आय प्रमाण पत्र बनने में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया. संगठन का कहना है कि एसआईआर कार्यों का हवाला देकर प्रमाण पत्र जारी करने में विलंब किया जा रहा है. सभी प्रखंड पदाधिकारियों को लंबित आय प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है.
इसके साथ ही ई-कल्याण पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों, आधार और बैंक खाते से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने, दूसरे राज्यों में पढ़ने वाले झारखंड के विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति देने और प्रत्येक जिले में हेल्पलाइन नंबर जारी करने की मांग की गई है. संगठन ने लंबित, स्वीकृत और भुगतान किए गए आवेदनों की सत्रवार जानकारी सार्वजनिक करने को भी कहा है.
मांग-पत्र में छात्रवृत्ति भुगतान में लगातार देरी और विभागीय लापरवाही की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कल्याण मंत्री चमरा लिंडा से इस्तीफे की मांग भी की गई है. अफजल दुर्वानी ने चेतावनी दी कि 15 दिनों के भीतर मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र संगठन और विद्यार्थी व्यापक आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति कोई एहसान नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का अधिकार है.
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