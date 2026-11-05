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रांची में AISF का कल्याण विभाग के बाहर प्रदर्शन, लंबित छात्रवृत्ति भुगतान के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम

छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर कल्याण विभाग तक मार्च करते ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य और छात्र-छात्राएं (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में लंबित ई-कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान की मांग को लेकर गुरुवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन (AISF) के नेतृत्व में हजारों छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शन किया.

छात्र-छात्राएं अपने हाथों में छात्रवृत्ति की स्वीकृति रसीद (अप्रूवल रिसीप्ट) और संबंधित दस्तावेज लेकर प्रेस क्लब, करम टोली चौक से मार्च करते हुए मोरहाबादी स्थित कल्याण विभाग पहुंचे और विभाग का घेराव किया. प्रदर्शन के बाद संगठन की ओर से विभागीय निदेशक को 12 सूत्री मांग-पत्र सौंपा गया. इसमें लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान 15 दिनों के भीतर करने की मांग की गई है.