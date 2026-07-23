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प्रिंसिपल के तबादले के विरोध में उतरे छात्र और ग्रामीण, स्कूल की तालाबंदी

डीईओ अजीत सिंह देथा ने कहा कि तबादले प्रशासनिक प्रक्रिया हैं. बच्चों की मांग उच्च अधिकारियों को अवगत करा दी गई है.

Students protest against Transfer
स्कूल के बाहर धरने पर बैठे विद्यार्थी (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 3:42 PM IST

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कुचामनसिटी: प्रदेश में हाल ही में हुए तबादलों के बाद सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी इधर से उधर किए गए हैं. तबादलों के बाद कई जगह विरोध के सुर उठने लगे हैं. इसी क्रम में गुरुवार दोपहर डीडवाना जिले के फोगड़ी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में छात्र-छात्राएं सड़क पर उतर आए. छात्र-छात्राओं के साथ अभिभावक और ग्रामीण भी प्रदर्शन में शामिल हुए और शिक्षा विभाग तथा शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान छात्रों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और गेट के सामने धरने पर बैठ गए.

ग्रामीण सहदेव सिंवाल शिक्षा विभाग ने हाल ही में फोगड़ी स्कूल के प्रधानाचार्य जय सिंह का तबादला धौलपुर के महाडपुर कर दिया है. जानकारी मिलते ही छात्र-छात्राएं और ग्रामीण आक्रोशित हो गए. ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर तबादले के आदेश का विरोध जताया. बड़ी संख्या में विद्यार्थी विद्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए.

प्रधानाचार्य के तबादले पर ये बोले ग्रामीण व छात्र (ETV Bharat Kuchamancity)

पढ़ें: प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में विद्यार्थियों का सात किमी का पैदल मार्च, विधायक के नहीं मिलने पर जताया रोष

ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानाचार्य जय सिंह ने विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के साथ विद्यार्थियों के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं. ऐसे में उनका तबादला उचित नहीं है. ग्रामीणों ने तबादला निरस्त करने की मांग करते हुए सरकार और शिक्षा विभाग से पुनर्विचार की अपील की.

Students protest against Transfer
नारेबाजी करते छात्र (ETV Bharat Kuchamancity)

जारी रहेगा विरोध: प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि जब तक प्रशासन या शिक्षा विभाग की ओर से उचित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि सकारात्मक आश्वासन मिलने पर स्कूल का ताला खोल दिया जाएगा और विद्यार्थियों को नियमित रूप से स्कूल भेजा जाएगा. तालाबंदी की सूचना मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह देथा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया. उन्होंने इस मामले को विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. डीईओ अजीत सिंह देथा ने कहा कि तबादले प्रशासनिक प्रक्रिया हैं. बच्चों की मांग उच्च अधिकारियों को अवगत करा दी गई है, जल्द कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा.

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