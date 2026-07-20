पंजाब यूनिवर्सिटी में RSS कार्यक्रम के विरोध में छात्रों का विरोध-प्रदर्शन, कई हिरासत में
चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में आरएसएस से जुड़े एक कार्यक्रम के विरोध में छात्रों ने विरोध-प्रदर्शन किया है.
Published : July 20, 2026 at 6:20 PM IST|
Updated : July 20, 2026 at 6:43 PM IST
चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी में आयोजित आरएसएस से जुड़े एक कार्यक्रम के विरोध में सोमवार को छात्र संगठन "पीयू अगेंस्ट सैफरनाइजेशन" के बैनर तले छात्रों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यक्रम रद्द करने का पूर्व आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में कार्यक्रम आयोजित होने दिया.
शांतिपूर्ण मार्च निकालने की कोशिश : छात्र संगठन के अनुसार, कार्यक्रम में आमंत्रित वक्ताओं साध्वी ऋतंभरा और शांता कुमारी के विचारों का विरोध करते हुए उन्होंने कार्यक्रम को सांप्रदायिक और विभाजनकारी बताया. इसी के विरोध में छात्रों ने कार्यक्रम स्थल तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने का प्रयास किया.
रोकने पर नारेबाज़ी : प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ऑडिटोरियम के प्रवेश द्वार पर चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इसके बाद छात्रों ने वहीं नारेबाजी शुरू कर दी. संगठन का दावा है कि इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की हुई और पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया.
कई छात्रों को हिरासत में लिया गया : छात्र संगठन के मुताबिक, बाद में पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लेकर पुलिस वैन के माध्यम से सेक्टर-24 थाना पहुंचाया. 'पीयू अगेंस्ट सैफरनाइजेशन' ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे शांतिपूर्ण विरोध को दबाने का प्रयास बताया है. फिलहाल, इस मामले पर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन और चंडीगढ़ पुलिस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
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