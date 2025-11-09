ETV Bharat / state

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, JNUSU अध्यक्ष अदिति मिश्रा समेत कई अन्य हिरासत में

दिल्ली के बिगड़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज छात्रों ने किया प्रदर्शन

इंडिया गेट पर छात्रों ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर किया प्रदर्शन
इंडिया गेट पर छात्रों ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर किया प्रदर्शन
ETV Bharat Delhi Team

November 9, 2025

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया. सिटीजंस ऑफ दिल्ली नाम से हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारी और छात्र पहुंचे, जो दिल्ली के बिगड़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए.

हालांकि, प्रदर्शन शुरू होते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. थोड़ी ही देर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की और कई छात्रों को हिरासत में ले लिया. हिरासत में लिए गए छात्रों में जेएनयू छात्रसंघ (JNUSU) अध्यक्ष अदिति मिश्रा, संयुक्त सचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय की आइसा (AISA) अध्यक्ष और सचिव सहित कई छात्राएं शामिल रहीं. इस दौरान इन्होंने साफ हवा, सबका अधिकार का नारा दिया.

इंडिया गेट पर छात्रों ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर किया प्रदर्शन

जेएनयूएसयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रदूषण के असली कारणों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां गरीब विरोधी हैं. प्रदूषण के लिए जिम्मेदार उद्योगों और अमीर वर्ग पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है.

"कुछ स्टूडेंट्स इंडिया गेट के पास मानसिंह रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे. प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मानसिंह रोड को ब्लॉक कर दिया था. इसके बाद उन्हें डिटेन किया गया. मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है" –देवेश महला, डीसीपी, नई दिल्ली

जेएनयूएसयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने ये भी कहा कि दिवाली पर पटाखे जलाने की अनुमति देकर सरकार ने प्रदूषण को और बढ़ाया. अब जब नागरिक इस पर आवाज उठा रहे हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है. सरकार और पुलिस जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है. एयर पॉल्यूशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए नागरिकों को भी रोका जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह साफ दिखाता है कि सरकार आम लोगों की सेहत से ज्यादा अपनी छवि की चिंता कर रही है.

