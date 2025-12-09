ETV Bharat / state

भीम गर्ल्स कॉलेज को बंद करने पर छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, आक्रोशित लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी

भीम पूर्व विधायक सुदर्शनसिंह रावत ने बताया कि कॉलेज में 4 करोड़ की लागत से भवन बन रहा है. 260 छात्राएं अध्ययनरत हैं.

Girls protesting in Rajsamand
विरोध जताती छात्राएं (ETV Bharat Rajsamand)
December 9, 2025

December 9, 2025

राजसमंद: जिले के भीम कस्बे में स्थित गर्ल्स कॉलेज को बंद कर बॉयज कॉलेज में मर्ज करने के आदेश से नाराज छात्राओं के साथ क्षेत्रीय लोग भी भड़क उठे. मंगलवार को छात्राओं के साथ लोगों ने पूर्व विधायक सुदर्शनसिंह रावत के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली और उपखंड कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. साथ ही चेतावनी दी कि गर्ल्स कॉलेज बंद का निर्णय वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा.

भीम पूर्व विधायक सुदर्शनसिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कन्या महाविद्यालय भीम को बंद कर दिया, जहां अभी 260 छात्राएं अध्ययनरत हैं. साथ ही साढ़े 4 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक भवन बन रहा है. इसका कार्य भी अंतिम चरण में चल रहा है. अलग-अलग विषयों के 21 प्रोफेसर के पद स्वीकृत हैं. इसके बावजूद प्रदेश की पर्ची सरकार ने छात्राओं की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए कॉलेज ही बंद कर दिया. इसलिए सभी छात्राएं और क्षेत्रीय लोग आज सड़क पर उतरे और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया.

कॉलेज को मर्ज करने से नाराज हुई छात्राएं और स्थानीय (ETV Bharat Rajsamand)

गर्ल्स कॉलेज को बॉयज में किया मर्ज: भीम में कन्या महाविद्यालय को बॉयज कॉलेज में मर्ज किया है. दो माह पहले सरकार द्वारा प्रत्येक तहसील व उपखंड स्तर पर संचालित कॉलेज की संख्या, छात्र संख्या, भवन, स्टाफ को लेकर सूचना मांगी गई थी. यहां 21 प्रोफेसर के पद भी स्वीकृत थे, लेकिन स्थायी प्रोफेसर नहीं लगे. संविदा पर प्रोफेसर नियुक्त होकर दो साल से गर्ल्स कॉलेज चल रहा था. अचानक गर्ल्स कॉलेज को बंद करना और बॉयज में मर्ज करने के आदेश आए हैं.

Students and locals protesting
​विरोध प्रदर्शन करती छात्राएं और स्थानीय (ETV Bharat Rajsamand)

दिव्यांग छात्रा बोली, 'मत छीनो पढ़ने का अधिकार': भीम बस स्टैंड से उपखंड कार्यालय तक जुलूस के रूप में छात्राएं, महिलाएं व अभिभावक नारे लगाते हुए पहुंचे. जैसे ही एसडीएम को सौंपने लगे, तभी एक दिव्यांग छात्रा भड़क उठी और रोते हुए बोली कि यह कैसी सरकार है, जो हमारे पढ़ने के अधिकार को ही छीनने पर तुली है. नई सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास तो नहीं किए, मगर जो सुविधा मिल रही है, उसे भी छीना जा रहा है. जिसे छात्राएं क्या क्षेत्रीय लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे.

'सरकार स्तर से बंद हुआ कॉलेज': भीम उपखंड अधिकारी विकास शर्मा ने कहा कि भीम कस्बे में गर्ल्स सरकार के स्तर से ही बंद हुआ है. इस संबंध में कारण नहीं पता. आज छात्राओं व क्षेत्रीय लोगों का ज्ञापन आया है. जिला कलेक्टर के साथ सरकार को भिजवाया गया है. जिले के कॉलेज शिक्षा नोडल प्रिंसीपल सुमन बड़ोला ने कहा कि भीम कस्बे के गर्ल्स कॉलेज को बंद व बॉयज कॉलेज में मर्ज के आदेश सरकार से मिले हैं. यह निर्णय कॉलेज आयुक्तालय स्तर से हुआ है. दोनों कॉलेज पास में होना व स्थायी फैकल्टी नहीं होना भी कारण हो सकता है. वैसे यह गर्ल्स कॉलेज रनिंग था, जहां कई छात्राएं पढ़ भी रही थीं. कॉलेज भवन निर्माण भी अंतिम चरण में है.

संपादक की पसंद

