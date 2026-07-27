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रांची में JPSC अभ्यर्थियों का सत्याग्रह तीसरे दिन भी जारी, सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग

रांची में जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है. अभ्यर्थियों ने परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की है.

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जेपीएससी अभ्यर्थियों का सत्याग्रह आंदोलन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 27, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
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रांची: दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हुए आंदोलन की तर्ज पर अब झारखंड की राजधानी रांची में भी जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गया है. मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा सहित आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में अभ्यर्थियों ने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की शुरुआत की है.

अभ्यर्थियों ने सरकार पर लगाया आरोप

आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का आरोप है कि राज्य गठन के बाद जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं में लगातार अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं. इसलिए केवल 14वीं सिविल सेवा परीक्षा ही नहीं, बल्कि अब तक आयोजित सभी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए.

जेपीएससी अभ्यर्थी और छात्र नेता का बयान (ETV BHARAT)

आंदोलन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग करते रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई. उनका आरोप है कि परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने हजारों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है. ऐसे में अब सत्याग्रह के माध्यम से सरकार और आयोग का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया जा रहा है.

आंदोलन को धीरे-धीरे विभिन्न छात्र संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है. कई छात्र नेताओं ने आंदोलन स्थल पहुंचकर अभ्यर्थियों के साथ एकजुटता जताई और इसे युवाओं के अधिकारों की लड़ाई बताया. आंदोलनकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में राज्य के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी और छात्र संगठन इस अभियान से जुड़ेंगे, जिससे यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है.

Students protest against irregularities on JPSC exam in Ranchi
जेपीएससी परीक्षा को लेकर आंदोलन (ETV BHARAT)

यह युवाओं के भविष्य का सवाल है: छात्र नेता

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि यह केवल कुछ अभ्यर्थियों का आंदोलन नहीं, बल्कि झारखंड के युवाओं के भविष्य का सवाल है. हम राज्य के सभी छात्र संगठनों से इस सत्याग्रह का समर्थन करने की अपील करते हैं. यदि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होगी तो योग्य अभ्यर्थियों का व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा. इसलिए सभी को एकजुट होकर निष्पक्ष सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए.

वहीं, एक जेपीएससी अभ्यर्थी ने कहा, "नीट का मामला केवल प्रवेश परीक्षा से जुड़ा था, लेकिन झारखंड में मामला सरकारी नौकरियों और युवाओं के भविष्य का है. यदि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं रहेगी तो इसका असर पूरे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा. हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में राज्यभर के छात्र इस सत्याग्रह से जुड़ेंगे और यह आंदोलन एक बड़े जनआंदोलन का रूप लेगा.

आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनकी प्रमुख मांग राज्य गठन के बाद जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी विवादित परीक्षाओं की सीबीआई जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और भविष्य की सभी भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है. फिलहाल मोरहाबादी के बापू वाटिका में अभ्यर्थियों का सत्याग्रह जारी है और आंदोलन को लगातार विभिन्न छात्र संगठनों का समर्थन मिलने लगा है.

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