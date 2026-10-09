संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, सूरजपुर के सिलफिली कॉलेज में सौंपा ज्ञापन
फीस बढ़ोतरी को लेकर NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया और आगे विश्वविद्यालय घेराव की चेतावनी दी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 6:38 PM IST
सूरजपुर: संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की ओर से फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्र-छात्राओं में नाराजगी है. इसके विरोध में एनएसयूआई ने मोर्चा खोला और प्रदर्शन किया. एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आकाश साहू के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं ने शासकीय महाविद्यालय सिलफिली से मुख्य मार्ग तक पदयात्रा निकाली
छात्रों पर आर्थिक बोझ
छात्र-छात्राओं का आरोप है कि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की ओर से फीस में लगातार बढ़ोतरी किए जाने से विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. छात्रों के मुताबिक, पहले जहां कई शुल्कों के साथ 1300-1400 रुपए फीस ली जाती थी, वहीं अब विद्यार्थियों से 2 हजार से 2500 रुपए तक फीस लिया जाने का आरोप है.
फीस में इस लगातार बढ़ोतरी से खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. एक हफ्ते में फीस वृद्धि कम नहीं की गई तो विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा- आकाश साहू, जिला अध्यक्ष, एनएसयूआई
कॉलेज प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन
प्रदर्शनकारियों ने कुलपति के नाम शासकीय महाविद्यालय सिलफिली के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया. छात्रों का कहना है कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए और फीस में अनावश्यक बढ़ोतरी से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए.
अब देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मांगों पर क्या कदम उठाता है और फीस वृद्धि को लेकर कोई राहत दी जाती है या नहीं.