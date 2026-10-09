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संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, सूरजपुर के सिलफिली कॉलेज में सौंपा ज्ञापन

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सूरजपुर: संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की ओर से फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्र-छात्राओं में नाराजगी है. इसके विरोध में एनएसयूआई ने मोर्चा खोला और प्रदर्शन किया. एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आकाश साहू के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं ने शासकीय महाविद्यालय सिलफिली से मुख्य मार्ग तक पदयात्रा निकाली

फीस बढ़ोतरी के विरोध में NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH) छात्रों पर आर्थिक बोझ छात्र-छात्राओं का आरोप है कि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की ओर से फीस में लगातार बढ़ोतरी किए जाने से विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. छात्रों के मुताबिक, पहले जहां कई शुल्कों के साथ 1300-1400 रुपए फीस ली जाती थी, वहीं अब विद्यार्थियों से 2 हजार से 2500 रुपए तक फीस लिया जाने का आरोप है.