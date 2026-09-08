ETV Bharat / state

साझा केंद्रीय पुस्तकालय की बदहाली के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, निदेशालय का किया घेराव

साझा केंद्रीय पुस्तकालय के बाहर प्रदर्शन करते छात्र. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम परिसर में संचालित साझा केंद्रीय पुस्तकालय की बदहाल व्यवस्था को लेकर मंगलवार को विद्यार्थियों ने विरोध-प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में पुस्तकालय में पढ़ने वाले छात्र निदेशालय पहुंचे और कार्यालय का घेराव कर अपनी समस्याएं रखीं. छात्रों ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और पढ़ाई के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी पुस्तकालय आते हैं, लेकिन यहां जरूरी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है.

पुस्तकालय की छत से टपकता है पानी

छात्रों ने बताया कि बारिश के दौरान पुस्तकालय की छत से कई जगहों पर पानी टपकता है. पानी गिरने से फॉल सीलिंग भी प्रभावित हो रही है. कई बार विद्यार्थियों को अपनी सीट छोड़कर दूसरी जगह बैठना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित होती है. छात्रों ने इस समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की.

छात्र और पुस्तकालय संचालक प्रेम प्रकाश का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पुस्तकालय में बुनियादी सुविधाएं नदारद

इसके अलावा पुस्तकालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने की शिकायत भी विद्यार्थियों ने की. छात्रों का कहना है कि पानी के लिए उन्हें पुस्तकालय परिसर से बाहर जाना पड़ता है. वहीं, लंबे समय से वाईफाई सेवा बंद रहने के कारण ऑनलाइन अध्ययन और डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल करने में भी परेशानी हो रही है. विद्यार्थियों ने पुस्तकालय के वाशरूम की साफ-सफाई को लेकर भी नाराजगी जताई.

उनका कहना है कि शौचालयों की नियमित सफाई नहीं होने से वहां गंदगी बनी रहती है. छात्रों ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ पुस्तकालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग रखी. विद्यार्थियों ने पहले बाइक चोरी की घटनाओं का भी हवाला दिया.

फीस बढ़ोतरी पर सवाल