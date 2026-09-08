साझा केंद्रीय पुस्तकालय की बदहाली के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, निदेशालय का किया घेराव
रांची में साझा केंद्रीय पुस्तकालय की बदहाली के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 8, 2026 at 7:01 PM IST
रांची:राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम परिसर में संचालित साझा केंद्रीय पुस्तकालय की बदहाल व्यवस्था को लेकर मंगलवार को विद्यार्थियों ने विरोध-प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में पुस्तकालय में पढ़ने वाले छात्र निदेशालय पहुंचे और कार्यालय का घेराव कर अपनी समस्याएं रखीं. छात्रों ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और पढ़ाई के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी पुस्तकालय आते हैं, लेकिन यहां जरूरी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है.
पुस्तकालय की छत से टपकता है पानी
छात्रों ने बताया कि बारिश के दौरान पुस्तकालय की छत से कई जगहों पर पानी टपकता है. पानी गिरने से फॉल सीलिंग भी प्रभावित हो रही है. कई बार विद्यार्थियों को अपनी सीट छोड़कर दूसरी जगह बैठना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित होती है. छात्रों ने इस समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की.
पुस्तकालय में बुनियादी सुविधाएं नदारद
इसके अलावा पुस्तकालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने की शिकायत भी विद्यार्थियों ने की. छात्रों का कहना है कि पानी के लिए उन्हें पुस्तकालय परिसर से बाहर जाना पड़ता है. वहीं, लंबे समय से वाईफाई सेवा बंद रहने के कारण ऑनलाइन अध्ययन और डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल करने में भी परेशानी हो रही है. विद्यार्थियों ने पुस्तकालय के वाशरूम की साफ-सफाई को लेकर भी नाराजगी जताई.
उनका कहना है कि शौचालयों की नियमित सफाई नहीं होने से वहां गंदगी बनी रहती है. छात्रों ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ पुस्तकालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग रखी. विद्यार्थियों ने पहले बाइक चोरी की घटनाओं का भी हवाला दिया.
फीस बढ़ोतरी पर सवाल
फीस को लेकर भी छात्रों ने सवाल उठाए. उनका आरोप है कि पुस्तकालय में सुविधाओं में सुधार के बजाय समय-समय पर फीस में बढ़ोतरी की गई है. वर्तमान में विद्यार्थियों से 300 रुपये प्रतिमाह शुल्क लिया जा रहा है. इसके साथ ही लेट फीस के नाम पर जुर्माना वसूले जाने की भी शिकायत छात्रों ने की.
छात्रों का कहना है कि इन समस्याओं को लेकर पहले भी लाइब्रेरियन और निदेशक कार्यालय में शिकायत की गई थी. हालांकि, फंड और अधिकार की कमी का हवाला दिए जाने के कारण समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सका. इसी वजह से विद्यार्थियों ने मंगलवार को निदेशालय का घेराव कर अपनी मांगें पुरजोर तरीके से रखीं.
पुस्तकालय संचालक का पक्ष
मामले में पुस्तकालय संचालक प्रेम प्रकाश ने पहले निदेशालय के निदेशक छवि रंजन से बातचीत की, फिर विद्यार्थियों से भी वार्ता कर कहा कि मांगें मान ली गई हैं और विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी है. उन्होंने बताया कि पुस्तकालय की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर संबंधित विभाग को भेजा जाएगा. विभागीय स्तर से आवश्यक कार्रवाई के बाद समस्याओं को दूर करने की दिशा में काम किया जाएगा.
छात्रों ने उम्मीद जताई कि इस बार उनकी शिकायतों पर ठोस कार्रवाई होगी और पुस्तकालय में पढ़ाई के लिए बेहतर और सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराया जाएगा.
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