स्कूल ग्राउंड पर कोर्ट परिसर निर्माण का विरोध, छात्रों का प्रदर्शन, प्रशासन ने दिया आश्वासन
कोंडागांव में स्कूल के मैदान में न्यायालय निर्माण को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया.वहीं प्रशासन ने नई व्यवस्था बनाने की बात कही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2025 at 7:29 PM IST
कोंडागांव : कोंडागांव जिला कार्यालय से लगे पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल का ग्राउंड विवादों में घिर गया है. प्रशासन ने जिले में प्रस्तावित नवीन न्यायालय भवन के निर्माण के लिए 5 एकड़ (करीब 2 हेक्टेयर) भूमि की मांग की थी, जिसके तहत जिला कार्यालय परिसर और स्कूल ग्राउंड का अधिग्रहण किया गया. पीडब्ल्यूडी विभाग ने बुधवार सुबह ग्राउंड में निर्माण कार्य शुरु किया तो बच्चों का आक्रोश फूट पड़ा.
छात्रों को नहीं चाहिए वैकल्पिक मैदान
छात्रों का कहना है कि पूरे वार्ड में यही एकमात्र मैदान है, जहां वे खेल, व्यायाम और सांस्कृतिक गतिविधियों का अभ्यास करते हैं. यदि यहां न्यायालय भवन बन गया तो उनके पास खेलकूद के लिए कोई वैकल्पिक मैदान नहीं बचेगा. छात्रों का तर्क है कि पढ़ाई के साथ शारीरिक गतिविधियां जरूरी हैं. खेल के लिए निर्धारित एक घंटे के समय में स्कूल से दूर किसी दूसरी जगह जाकर वापस आना संभव नहीं है.इस पूरे मामले में जिला शिक्षाधिकारी ने वैकल्पिक ग्राउंड की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है.
न्यायालय भवन निर्माण के लिए ग्राउंड को अधिकृत किया गया है. सुबह खुदाई शुरु होते ही छात्रों ने विरोध किया.हमने छात्रों को समझाया है कि उनके खेलने के लिए स्कूल के पास में ही दूसरे ग्राउंड की व्यवस्था की जाएगी- भारती प्रधान, जिला शिक्षा अधिकारी
खुदाई शुरु होते ही छात्रों ने किया विरोध
आपको बता दें कि खुदाई शुरू होते ही बच्चों ने निर्माण कार्य का विरोध किया. देखते ही देखते दर्जनों छात्र-छात्राएं कलेक्टोरेट कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचकर सड़क पर बैठ गए. उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से मैदान बचाने की मांग की.
कलेक्टर ने कहा वहीं होगा निर्माण
छात्रों के अनुसार कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि ग्राउंड पर ही न्यायालय भवन का निर्माण शुरू किया जाएगा और खेल गतिविधियों के लिए किसी अन्य स्थान को चुना जाएगा. लेकिन छात्रों का कहना है कि आसपास कोई अन्य ग्राउंड उपलब्ध नहीं है, ऐसे में यह आश्वासन व्यावहारिक नहीं है.छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे कल फिर से धरना-प्रदर्शन करेंगे. प्रशासन एक ओर विकास की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बच्चों से उनका एकमात्र खेल मैदान छीनकर खुद सवालों के घेरे में आ गया है.
