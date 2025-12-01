ETV Bharat / state

गीता जयंती: गुप्त वृंदावन धाम में गूंजा श्रीमद्भगवद्गीता का संदेश, जल्द होगा अंतरराष्ट्रीय गीता ओलंपियाड

छात्रों की 100 से ज्यादा टीमों ने गीता के 700 श्लोकों पर आधारित श्लोक-वाचन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया.

वैदिक वेशभूषा में सजे छात्र (ETV Bharat Jaipur)
Published : December 1, 2025 at 5:55 PM IST

जयपुर: कुरुक्षेत्र के रणभूमि में 5160 वर्ष पहले अर्जुन को दिए गए भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं. गीता जयंती पर गुप्त वृंदावन धाम इसका जीता-जागता उदाहरण बना. पूरे मंदिर परिसर में भगवद्गीता के श्लोकों की गूंज, वैदिक वेशभूषा में सजे छात्र और महाभारत काल के जीवंत दृश्य देखने को मिले.

गीता जयंती के अवसर पर गुप्त वृंदावन धाम में शहर के प्रमुख स्कूलों को आमंत्रित किया गया. चिह्नित छात्रों की 100 से ज्यादा टीमों ने गीता के 700 श्लोकों पर आधारित श्लोक-वाचन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. वहीं रामायण और महाभारत काल से जुड़े पात्रों की वैदिक वेशभूषा प्रतियोगिता और डांस-ड्रामा के जरिए महाभारत के युद्ध दृश्य, कृष्ण-अर्जुन संवाद और कई प्रसंगों का मंचन किया गया.

गुप्त वृंदावन धाम में गूंजा श्रीमद्भगवद्गीता का संदेश (ETV Bharat Rajasthan)

150 देशों में 87 भाषाओं में गीता उपलब्ध: मंदिर प्रवक्ता सिद्ध स्वरूप दास के अनुसार इस्कॉन गीता के संदेश को विश्वव्यापी बनाने का निरंतर प्रयास कर रहा है. आज गीता 150 देशों में 87 भाषाओं में उपलब्ध है और करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि कृष्ण का सार्वभौमिक संदेश आज भी मानव जीवन की हर समस्या का समाधान देता है और यही कारण है कि विश्वभर में गीता जयंती बड़े उत्साह से मनाई जा रही है. यहां गुप्त वृंदावन धाम परिसर में चारों ओर गीता की महिमा का वातावरण बना रहा. दीवारों से लेकर मंच तक हर ओर अध्यात्म और संस्कृति का अनूठा संगम दिखा.

श्लोक गायन प्रतियोगिता (Etv Bharat Jaipur)

जल्द होगा इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड: सिद्ध स्वरूप दास ने बताया कि फरवरी में इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा, जिसमें गीता के पहले छह अध्यायों पर प्रतियोगिता होगी. पिछले वर्ष इसमें 50 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था. इस बार इसमें और अधिक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी की उम्मीद है. यह ओलंपियाड अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आयोजित होगा. इसी तर्ज पर राजस्थान स्तर पर भी प्रतियोगिता होगी, जिसमें पिछले साल एक लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था. इस बार भी बड़ी संख्या में छात्रों के जुड़ने की संभावना है. छात्रों की बेहतर समझ के लिए गीता का स्टोरी फॉर्मेट में संक्षिप्त संस्करण भी तैयार किया गया है.

श्लोक गायन प्रतियोगिता (Etv Bharat Jaipur)

छात्रों में बढ़ते तनाव का गीता में समाधान: मंदिर प्रवक्ता के अनुसार गीता महोत्सव का उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को मानसिक मजबूती देना भी है. हाल ही में एक निजी स्कूल की छात्रा की आत्महत्या के मामले ने यह स्पष्ट किया कि बच्चे भी तनाव, चिंता, अकेलापन और अवसाद से जूझते हैं. सिद्ध स्वरूप दास ने कहा कि गीता केवल धर्मग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है. आज युवा नौकरी की असुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों, गलत आदतों और बढ़ते तनाव से जूझ रहे हैं. ऐसे समय में इन आयोजनों के माध्यम से छात्रों को यही समझाया जा रहा है कि इनका समाधान गीता में निहित है.

