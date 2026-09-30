ETV Bharat / state

अटल उत्कृष्ट जीआईसी नैनीसैंण में विज्ञान-गणित समेत 5 विषयों के टीचर नहीं, गुस्साए छात्रों-अभिभावकों का प्रदर्शन

टीचर की मांग को लेकर प्रदर्शन ( Etv Bharat )

कर्णप्रयाग: चमोली जिले के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नैनीसैंण में शिक्षकों की कमी को लेकर अब छात्रों और अभिभावकों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया है. महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक लंबे समय से नहीं होने से नाराज अभिभावकों और छात्र-छात्राओं ने कर्णप्रयाग में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने तहसील परिसर और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिक्षकों की तत्काल तैनाती की मांग उठाई. लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई, तो अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा.

पांच महत्वपूर्ण पद रिक्त, पढ़ाई प्रभावित: अटल उत्कृष्ट राइंका नैनीसैंण में वर्तमान में रसायन विज्ञान और गणित विषयों के प्रवक्ता तथा अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के सहायक अध्यापक के पद रिक्त बताए गए हैं. यानी पांच महत्वपूर्ण शिक्षक पदों पर तैनाती नहीं है. अभिभावकों का कहना है कि इन विषयों की नियमित पढ़ाई प्रभावित होने से छात्र-छात्राओं को परेशानी उठानी पड़ रही है. अटल उत्कृष्ट विद्यालय का बुरा हाल: विद्यालय को अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाए जाने के बाद शिक्षकों के स्थानांतरण के चलते रिक्तियां पैदा होने का मामला पहले भी सामने आ चुका है. मार्च 2024 में भी विद्यालय में एलटी गणित, सामाजिक विज्ञान तथा प्रवक्ता भौतिक विज्ञान और गणित के शिक्षकों के पद खाली होने की बात सामने आई थी. उस समय भी अभिभावकों ने विभागीय अधिकारियों और शासन स्तर पर मांग उठाई थी. इस लिहाज से शिक्षकों की कमी का मुद्दा कम से कम वर्ष 2024 से लगातार उठता आ रहा है और सितंबर 2026 तक समस्या बनी हुई है. हालांकि वर्तमान में रिक्त पदों की विषयवार स्थिति पहले की तुलना में अलग बताई गई है.