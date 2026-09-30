अटल उत्कृष्ट जीआईसी नैनीसैंण में विज्ञान-गणित समेत 5 विषयों के टीचर नहीं, गुस्साए छात्रों-अभिभावकों का प्रदर्शन
नैनीसैंण अटल उत्कृष्ट विद्यालय में रसायन विज्ञान और गणित के प्रवक्ता समेत अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के सहायक अध्यापकों के पद खाली
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 30, 2026 at 10:39 AM IST
कर्णप्रयाग: चमोली जिले के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नैनीसैंण में शिक्षकों की कमी को लेकर अब छात्रों और अभिभावकों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया है. महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक लंबे समय से नहीं होने से नाराज अभिभावकों और छात्र-छात्राओं ने कर्णप्रयाग में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने तहसील परिसर और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिक्षकों की तत्काल तैनाती की मांग उठाई. लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई, तो अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा.
पांच महत्वपूर्ण पद रिक्त, पढ़ाई प्रभावित: अटल उत्कृष्ट राइंका नैनीसैंण में वर्तमान में रसायन विज्ञान और गणित विषयों के प्रवक्ता तथा अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के सहायक अध्यापक के पद रिक्त बताए गए हैं. यानी पांच महत्वपूर्ण शिक्षक पदों पर तैनाती नहीं है. अभिभावकों का कहना है कि इन विषयों की नियमित पढ़ाई प्रभावित होने से छात्र-छात्राओं को परेशानी उठानी पड़ रही है.
अटल उत्कृष्ट विद्यालय का बुरा हाल: विद्यालय को अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाए जाने के बाद शिक्षकों के स्थानांतरण के चलते रिक्तियां पैदा होने का मामला पहले भी सामने आ चुका है. मार्च 2024 में भी विद्यालय में एलटी गणित, सामाजिक विज्ञान तथा प्रवक्ता भौतिक विज्ञान और गणित के शिक्षकों के पद खाली होने की बात सामने आई थी. उस समय भी अभिभावकों ने विभागीय अधिकारियों और शासन स्तर पर मांग उठाई थी.
इस लिहाज से शिक्षकों की कमी का मुद्दा कम से कम वर्ष 2024 से लगातार उठता आ रहा है और सितंबर 2026 तक समस्या बनी हुई है. हालांकि वर्तमान में रिक्त पदों की विषयवार स्थिति पहले की तुलना में अलग बताई गई है.
शिक्षकों की मांग को लेकर बच्चों ने लगाए नारे: शिक्षकों की तैनाती की मांग को लेकर छात्र-छात्राएं भी प्रदर्शन में शामिल हुए. हाथों में अपनी मांगों से जुड़े संदेश लेकर बच्चों ने नारेबाजी की और सरकार व शिक्षा विभाग से विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती की मांग की.
अभिभावकों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण विद्यालय में यदि विषयवार शिक्षक ही उपलब्ध नहीं होंगे, तो विद्यार्थियों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर पड़ेगा. उनका कहना है कि बार-बार मांग और पत्राचार के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया.
पहले बीईओ कार्यालय पर हुई थी छह घंटे तालाबंदी: शिक्षकों की तैनाती को लेकर 26 सितंबर 2026 में भी ग्रामीणों ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया था. बीईओ के कार्यालय में मौजूद नहीं होने पर ग्रामीणों ने करीब छह घंटे तक कार्यालय में तालाबंदी की थी. बाद में बीईओ के पहुंचने पर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा. अधिकारियों की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उच्च स्तर पर अवगत कराने का आश्वासन दिया गया था.
अभिभावकों ने दी आंदोलन की चेतावनी: पीटीए अध्यक्ष राकेश नेगी और कपीरी संघर्ष समिति के अध्यक्ष खिलदेव सिंह रावत सहित अभिभावकों और क्षेत्रीय लोगों ने कहा कि विद्यालय में महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. कई बार मांग उठाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है. अभिभावकों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द विद्यालय में सभी रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा.
ये भी पढ़ें: गैरसैंण के नवोदय विद्यालय का बुरा हाल, गणित-विज्ञान के टीचर नहीं, 5 महीने बाद हैं बोर्ड परीक्षाएं, SDM को ज्ञापन