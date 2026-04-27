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डीएसपीएमयू में फीस वृद्धि पर छात्रों का फूटा गुस्सा, क्लासरूम से सड़क तक आंदोलन की चेतावनी

आदिवासी छात्र संघ का प्रेस कॉन्फ्रेंस ( ETV BHARAT )