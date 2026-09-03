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2100 रुपये की दीक्षांत फीस पर घिरा झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन

झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दीक्षांत समारोह के लिए 2100 रुपये फीस लेने का विरोध किया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

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झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2026 at 5:27 PM IST

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रांची: एक बार फिर झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय चर्चा में है. इस बार मामला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की फीस को लेकर सामने आया है. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए 2100 रुपये की अनिवार्य दीक्षांत फीस निर्धारित किए जाने का छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं. गुरुवार को छात्र संगठनों और विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए फीस वापस लेने की मांग की.

दीक्षांत समारोह के नाम पर रुपए लेना उचित नहीं

छात्रों का कहना है कि दीक्षांत समारोह के नाम पर 2100 रुपये की राशि लेना उचित नहीं है. विद्यार्थियों के मुताबिक, नो ड्यूज के नाम पर पहले ही 980 रुपये लिए जा चुके हैं. इसके बाद दीक्षांत समारोह के लिए अलग से 2100 रुपये की अनिवार्य फीस निर्धारित करना आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ है. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई. विरोध को देखते हुए विश्वविद्यालय परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई थी.

छात्र नेता और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के बयान (Etv Bharat)

छात्रों को मामले पर चर्चा होने की उम्मीद

छात्र नेता बबलू महतो ने आरोप लगाया कि विद्यार्थियों को बरगलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गरीब और सामान्य परिवार से आने वाले छात्रों से इतनी बड़ी राशि लेना तर्कसंगत नहीं है. छात्रों का कहना है कि उन्हें फीस को लेकर आश्वासन मिला है और अब इस पूरे मामले पर चर्चा होने की उम्मीद है.

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दीक्षांत समारोह की फीस पर छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)

वहीं, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. हेमेंद्र कुमार भगत ने बताया कि यह झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह है. उन्होंने कहा कि इस बार करीब 200 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी, जबकि पिछले वर्ष लगभग 500 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई थी.

दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मुख्य अतिथि होंगे

समारोह की तैयारियां विश्वविद्यालय स्तर पर जारी हैं. 5 अक्टूबर को होने वाले दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाएगा.

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विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम (Etv Bharat)

फीस बढ़ोतरी का अभी तक ज्ञापन नहीं मिलाः रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार ने बताया कि समारोह में पांच गोल्ड मेडल भी प्रदान किए जाएंगे. इस बार विद्यार्थियों को दी जाने वाली डिग्री को भी विशेष बनाया गया है. डिग्री पर पानी या नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि फीस को लेकर विद्यार्थियों से बातचीत की जा रही है. विश्वविद्यालय की ओर से अब तक किसी विद्यार्थी ने फीस बढ़ोतरी के संबंध में औपचारिक ज्ञापन नहीं दिया है. हालांकि, कुछ छात्र संगठनों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है. इस मुद्दे पर बैठक के बाद विचार-विमर्श किया जाएगा.

ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि छात्र संगठनों के विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन 2100 रुपये की दीक्षांत फीस को लेकर क्या फैसला करता है.

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