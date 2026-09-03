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उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में फिर हंगामा, दोबारा पानी की टंकी पर चढ़े छात्र, परिसर में पुलिस बल तैनात

उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में फिर हंगामा ( ETV Bharat )