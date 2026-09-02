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पीएचडी नियमों पर विवाद: आदिवासी भाषा शोधार्थियों को राहत, अधर में अंग्रेजी के 60 शोधार्थियों का भविष्य

रांची यूनिवर्सिटी के छात्रों ने वाइस-चांसलर से मुलाकात की और PhD के नए नियमों के संबंध में अपनी मांगें रखीं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

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रांची विश्वविद्यालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 2, 2026 at 8:13 PM IST

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रांची: रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी के नए नियमों को लेकर विद्यार्थियों का आक्रोश बुधवार को सामने आया. आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग और अंग्रेजी विभाग के शोधार्थियों ने विश्वविद्यालय परिसर का घेराव किया और अपनी समस्याओं को लेकर कुलपति से मुलाकात की. विद्यार्थियों ने कहा कि नियमों में बदलाव के कारण उन शोधार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, जिन्होंने पुराने नियम के तहत प्रक्रिया पूरी की है.

आदिवासी भाषा के शोधार्थियों को राहत

आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में शिक्षकों की कमी के कारण पीएचडी करने वाले शोधार्थियों को गाइड नहीं मिल पाने की समस्या सामने आई थी. अब ऐसे शोधार्थियों को राहत देने की दिशा में विश्वविद्यालय प्रशासन ने व्यवस्था बनाने की बात कही है. इसके तहत मानविकी संकाय के शिक्षकों को शोध-निर्देशक (गाइड) बनाकर पीएचडी कराने की व्यवस्था की जा सकती है. हालांकि इसके लिए संबंधित शिक्षक के पास शोधार्थियों की निर्धारित संख्या के अनुसार सीट खाली होना और संबंधित विषय में शोध-निर्देशक का पद विज्ञापित होना जरूरी होगा.

छात्रा का बयान (Etv Bharat)

मल्टीडिसिप्लिनरी अध्ययन का प्रावधान

शोधार्थियों के लिए पीएचडी रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा भी अहम है. तय समय में रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर शोधार्थियों का अवसर प्रभावित हो सकता है. शोध निदेशक डॉ. परवेज हसन के अनुसार, टीआरएल के शोधार्थियों को मानविकी संकाय के शिक्षकों के अधीन शोध कराने की व्यवस्था को अकादमिक काउंसिल से मंजूरी मिल चुकी है. एनईपी-2020 में भी मल्टीडिसिप्लिनरी अध्ययन का प्रावधान है.

अंग्रेजी के 60 शोधार्थियों पर संकट

दूसरी ओर रांची विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में करीब 60 शोधार्थियों का मामला उलझ गया है. इन शोधार्थियों ने पीएचडी की पढ़ाई पूरी कर दिसंबर 2025 में कोर्स वर्क और परीक्षा भी पूरी कर ली थी. अब विश्वविद्यालय द्वारा नए पीएचडी रेगुलेशन का हवाला दिए जाने से शोधार्थियों के सामने आगे की प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति है. शोधार्थियों का कहना है कि वर्ष 2024 में पीएचडी में नामांकन के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था. इसके बाद करीब 60 विद्यार्थियों ने आवेदन किया.

समय और पैसा दोनों प्रभावित होने का डर

प्रत्येक ने 2 हजार रुपये आवेदन शुल्क और बाद में 6 हजार रुपए एडमिशन शुल्क जमा किया. दिसंबर 2025 में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्स वर्क और परीक्षा भी हो चुकी है. अब नए नियम लागू किए जाने पर उनका समय और पैसा दोनों प्रभावित होंगे.

विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि जिन शोधार्थियों ने पुराने नियम के तहत प्रवेश लेकर कोर्स वर्क और परीक्षा पूरी कर ली है, उन्हें उसी नियम के तहत आगे पीएचडी जारी रखने की अनुमति दी जाए. इसी मांग को लेकर बुधवार को विश्वविद्यालय में घेराव के दौरान विद्यार्थियों ने नाराजगी जताई और कुलपति के समक्ष अपना पक्ष रखा. विश्वविद्यालय प्रशासन से मामले की स्पष्ट जानकारी और समाधान का आश्वासन मांगा गया है.

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