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हिमाचल के इस कॉलेज के छात्रों ने शुरू किया अपना म्यूजियम, रखा है एंटीक वस्तुओं का खजाना

संग्रहालय में भोज पत्र, 19वीं सदी के सिक्के सहेजे गए हैं. इसके अलावा यहां हिमाचली संस्कृति से जुड़ी कई ऐतिहासिक वस्तुओं को रखा गया है

19वीं सदी के सिक्के सहेजे गए
छात्रों ने तैयार किया म्यूजियम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 9:25 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के राजीव गांधी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटशेरा में इतिहास अब किताबों तक सीमित नहीं रहेगा. शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर यहां इतिहास के पाठन को एक नई दिशा दी है. यहां छात्रों ने अपने अध्यापकों की मदद से संग्रहालय (म्यूज़ियम) तैयार किया है, जो अब छात्रों के लिए किताबों से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल नॉलेज का केंद्र बन गया है.

कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल गोपाल चौहान के मार्गदर्शन में इस म्यूज़ियम को तैयार किया है, जहां हिमाचल के इतिहास से जुड़ी कई दुर्लभ और रोचक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं. कॉलेज प्रिंसिपल गोपाल चौहान कहते हैं "केवल किताबों के माध्यम से इतिहास पढ़ना कई बार छात्रों को उबाऊ लग सकता है. ऐसे में इस तरह का संग्रहालय छात्रों के लिए इतिहास से बाहर निकलकर देखने के लिए उपलब्ध होगा. शिमला में किसी भी कॉलेज का यह पहला अपना संग्रहालय है. यहां पढ़ने वाले छात्र अब केवल थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी हासिल कर पाएंगे".

19वीं सदी के सिक्कों से लेकर एंटीक वस्तुओं का खज़ाना

कोटशेरा कॉलेज के अपने इस संग्रहालय में भोज पत्र, 19वीं सदी के सिक्के और टांकरी भाषा में लिखे पत्र भी सहेजे गए हैं. इसके अलावा यहां हिमाचली संस्कृति से जुड़ी कई ऐतिहासिक वस्तुओं को रखा गया है, जो विद्यार्थियों को हिमाचल के अतीत से जोड़ने का काम कर रही हैं. इस संग्रहालय में हिमाचल के पारंपरिक वाद्य यंत्र, मिट्टी के बर्तन मौजूद हैं. इसके अलावा पुराने ज़माने के फोन, इस्त्री और लालटेन जैसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है. इसके अलावा संग्रहालय में हिमाचल के सभी 12 जिलों की संस्कृति और चित्रों के माध्यम से देवभूमि की अद्भुत मंदिर निर्माण शैली के दर्शन भी किए जा सकेंगे.

संग्रहालय बनने पर इतिहास के छात्रों ने जताई खुशी

राजीव गांधी डिग्री कॉलेज कोटसेरा में इतिहास की पढ़ाई कर रहे छात्रों का कहना है कि कॉलेज में संग्रहालय के निर्माण से उन्हें खुशी मिली है, वो न केवल संग्रहालय को देख पा रहे हैं, बल्कि इन्होंने इसे विकसित करने में भी सहयोग किया. छात्रों का कहना है कि केवल किताबों से इतिहास पढ़ना मुश्किल होता है. इस संग्रहालय के बनने से उन्हें इतिहास पढ़ने में भी मदद मिलेगी.

विधार्थियों ने मिलकर सहेजा संग्रहाल, अभिभावकों का मिला सा

कॉलेज में इस संग्रहालय को जीवित करने में यहां के छात्रों ने भरपूर योगदान दिया है. दरअसल कोटशेरा कॉलेज में बनाए गए इस म्यूजियम में रखी गई प्राचीन वस्तुएं डोनेशन के माध्यम से उपलब्ध की गई हैं. इसमें ज्यादातर वस्तुएं कॉलेज के छात्रों ने ही जोड़ी हैं. इसमें छात्रों को अभिभावकों का भी पूरा साथ मिला. परिवार के सहयोग से यहां के छात्र इतिहास और परंपरा को सजीव रूप में को नए छात्रों के लिए उपलब्ध करवा पाए हैं.

इस अनोखी पहल के पीछे कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसरों की सकारात्मक सोच अहम भूमिका निभा रही है, जिन्होंने पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए इस नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया. दिलचस्प बात यह है कि यह संग्रहालय केवल इतिहास के छात्रों तक सीमित नहीं है. अन्य विषयों के छात्र भी इसे देखने और समझने के लिए खासा उत्साह दिखा रहे हैं. इससे छात्रों में हिमाचली संस्कृति और इतिहास के प्रति जिज्ञासा और जागरूकता भी बढ़ रही है.

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