अमेठी में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं का प्रदर्शन; शिक्षिका पर गंभीर आरोप, BSA ने जांच टीम बनाई

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी ने बताया कि तीन दिन के लिए विद्यालय की छुट्टी कर दी गई है.

अमेठी में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं का प्रदर्शन.
अमेठी में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं का प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 11:10 AM IST

2 Min Read
अमेठी: जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का विवाद गहराता जा रहा है. यहां की छात्राओं ने शिक्षिका पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने, अपमानित करने के आरोप लगाए हैं. मंगलवार को दर्जनों छात्राएं बाजार शुक्ल थाने पहुंच गईं और जमकर नारेबाजी की.

बच्चियों के विरोध प्रदर्शन की सूचना पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी, खंड शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र शुक्ला और बाजार शुक्ल थाना प्रभारी विवेक वर्मा भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने किसी तरह से छात्राओं को समझाकर मामला शांत कराया.

3 दिन स्कूल बंद, जांच कमेटी गठित: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी ने बताया कि छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं. सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी गई है. यह समिति प्रकरण की जांच करेगी.

समिति की जांच रिपोर्ट में दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. बीएसए ने बताया कि स्थिति सामान्य होने तक कस्तूरबा गांधी विद्यालय को 3 दिनों के लिए बंद किया गया है.

अभिभावकों ने सौंपा पत्रक: छात्रा के परिजन राहुल बौद्ध ने थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र सौंपा. उन्होंने बताया कि शिक्षिका नीतू श्रीवास्तव बच्चियों को डराती-धमकाती हैंं. वह पढ़ाई का माहौल खराब कर रही हैं. वह बच्चियों को गाली देते हैं और नाम काटने की धमकी देती हैं. उन पर कार्रवाई होनी चाहिए.

छात्राओं ने आरोप लगाया कि विद्यालय की शिक्षिका नीतू श्रीवास्तव उन्हें जाति विशेष के आधार पर अपमानित करती हैं. नाम काटकर विद्यालय से बाहर करने की धमकी देती हैं. छात्राओं का कहना है, कि शिक्षिकाएं आवासीय बच्चों के साथ लगातार मानसिक उत्पीड़न और दुर्व्यवहार करती रहती हैं.

थाने के सामने प्रदर्शन, सड़क जाम: इसी मामले को लेकर परिजनों और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने बाजार शुक्ल थाने के सामने प्रदर्शन किया. इस दौरान जमकर नारेबाजी होने लगी. सड़क पर जाम लग गया.

बच्चियों के अभिभावकों ने भी साफ कहा कि विद्यालय जैसी जगह पर इस मानसिकता की शिक्षिका हैं, तो वह बच्चों को क्या सीख देंगी. अभिभावकों ने जिला प्रशासन और पुलिस से मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

