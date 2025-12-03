ETV Bharat / state

अमेठी में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं का प्रदर्शन; शिक्षिका पर गंभीर आरोप, BSA ने जांच टीम बनाई

अमेठी में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं का प्रदर्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमेठी: जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का विवाद गहराता जा रहा है. यहां की छात्राओं ने शिक्षिका पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने, अपमानित करने के आरोप लगाए हैं. मंगलवार को दर्जनों छात्राएं बाजार शुक्ल थाने पहुंच गईं और जमकर नारेबाजी की.

बच्चियों के विरोध प्रदर्शन की सूचना पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी, खंड शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र शुक्ला और बाजार शुक्ल थाना प्रभारी विवेक वर्मा भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने किसी तरह से छात्राओं को समझाकर मामला शांत कराया.

3 दिन स्कूल बंद, जांच कमेटी गठित: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी ने बताया कि छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं. सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी गई है. यह समिति प्रकरण की जांच करेगी.

समिति की जांच रिपोर्ट में दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. बीएसए ने बताया कि स्थिति सामान्य होने तक कस्तूरबा गांधी विद्यालय को 3 दिनों के लिए बंद किया गया है.

अभिभावकों ने सौंपा पत्रक: छात्रा के परिजन राहुल बौद्ध ने थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र सौंपा. उन्होंने बताया कि शिक्षिका नीतू श्रीवास्तव बच्चियों को डराती-धमकाती हैंं. वह पढ़ाई का माहौल खराब कर रही हैं. वह बच्चियों को गाली देते हैं और नाम काटने की धमकी देती हैं. उन पर कार्रवाई होनी चाहिए.