ETV Bharat / state

काशी विद्यापीठ के छात्रों को मिलेगी अग्निवीर भर्ती की ट्रेनिंग, सेना के अधिकारी देंगे प्रशिक्षण, इंडियन आर्मी के साथ जल्द साइन होंगे MOU

वाराणसी: बनारस के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सहित प्रदेश के कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में अग्निवीर भर्ती से जुड़े स्पेशल कोर्स करवाने की तैयारी जोरों पर है. यूजी लेवल पर इसकी शुरुआत महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पहली बार होगी. पहली बार ऐसा मौका होगा जब अग्निवीर से जुड़ी सभी जानकारी जिसमें फिजिकल, मेंटल और लिखित परीक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ही बताया जाएगा. सबसे खास बात ये है कि सभी जानकारी खुद सेना के अधिकारी छात्रों के साथ साझा करेंगे.

महात्मा गांधी विद्यापीठ में अनोखा कोर्स

महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ की रजिस्ट्रार डॉ. सुनीता पांडेय ने बताया कि अग्निवीर योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है. जिससे युवाओं को जोड़कर देशभक्ति के साथ ही सेना को मजबूत करने की कवायत की जा रही है. अग्निवीर योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा युवा सेना में पहुंचे और देश के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ ही ज्वॉइन करें. इसके लिए यूनिवर्सिटी लेवल पर एक प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है.

राज्यपाल के निर्देश पर तैयार हो रहा कोर्स

सुनीता पांडेय ने बताया कि पिछले दिनों लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कुलपति प्रो आनंद कुमार त्यागी के साथ मीटिंग भी की थी. इसमें उन्होंने कुलपति को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पर अग्निवीर योजना के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए, जो कोर्स के रूप में संचालित हो. जो बच्चे अग्निवीर से प्रभावित हैं या सेना के प्रति उनका समर्पण है और वह सेना में जाना चाहते हैं. उनको इससे जुड़ी सारी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाए.