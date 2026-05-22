काशी विद्यापीठ के छात्रों को मिलेगी अग्निवीर भर्ती की ट्रेनिंग, सेना के अधिकारी देंगे प्रशिक्षण, इंडियन आर्मी के साथ जल्द साइन होंगे MOU
बनारस के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अग्निवीर भर्ती को लेकर स्पेशल क्लासेस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 12:28 PM IST
वाराणसी: बनारस के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सहित प्रदेश के कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में अग्निवीर भर्ती से जुड़े स्पेशल कोर्स करवाने की तैयारी जोरों पर है. यूजी लेवल पर इसकी शुरुआत महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पहली बार होगी. पहली बार ऐसा मौका होगा जब अग्निवीर से जुड़ी सभी जानकारी जिसमें फिजिकल, मेंटल और लिखित परीक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ही बताया जाएगा. सबसे खास बात ये है कि सभी जानकारी खुद सेना के अधिकारी छात्रों के साथ साझा करेंगे.
महात्मा गांधी विद्यापीठ में अनोखा कोर्स
महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ की रजिस्ट्रार डॉ. सुनीता पांडेय ने बताया कि अग्निवीर योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है. जिससे युवाओं को जोड़कर देशभक्ति के साथ ही सेना को मजबूत करने की कवायत की जा रही है. अग्निवीर योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा युवा सेना में पहुंचे और देश के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ ही ज्वॉइन करें. इसके लिए यूनिवर्सिटी लेवल पर एक प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है.
राज्यपाल के निर्देश पर तैयार हो रहा कोर्स
सुनीता पांडेय ने बताया कि पिछले दिनों लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कुलपति प्रो आनंद कुमार त्यागी के साथ मीटिंग भी की थी. इसमें उन्होंने कुलपति को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पर अग्निवीर योजना के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए, जो कोर्स के रूप में संचालित हो. जो बच्चे अग्निवीर से प्रभावित हैं या सेना के प्रति उनका समर्पण है और वह सेना में जाना चाहते हैं. उनको इससे जुड़ी सारी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाए.
सेना के साथ होगा MOU
रजिस्ट्रार ने बताया कि यह पहला मौका होगा जब अग्निवीर को लेकर इस तरह का कोई भी प्रोग्राम संचालित होगा. राजभवन का स्पष्ट निर्देश है कि डिफेंस से संबंधित अग्निवीर से रिलेटेड बच्चों को अवेयर किया जाए कि क्या चीज होनी है. कैसे तैयारी करनी है. इसके लिए हम डिफेंस से तालमेल बैठाने में लगे हुए हैं. हमारा प्रयास जारी है. जल्द ही हम लोग एक एमओयू साइन करेंगे और इस पर एक अलग से कोर्स शुरू होगा.
क्या है ये योजना
अग्निवीर योजना को केंद्र सरकार ने साल 2022 में शुरू किया था. यह एक अल्पकालिक सैन्य भर्ती योजना है. इसके तहत युवाओं को केवल 4 साल के लिए सेना के तीनों अंगों थल, वायु और नौसेना में भर्ती किया जाता है. इन्हीं सैनिकों को 'अग्निवीर' कहा जाता है. इस कार्यकाल में 6 महीने की ट्रेनिंग अवधि भी शामिल है. अग्निवीर के लिए 17.5 साल से 21 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने वाले युवा कम से कम 50 फीसदी नंबरों के साथ 12वीं पास होने चाहिए.
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