फ्री में NEET-IIT की तैयारी, पीएम श्री राजकीय क्वींस इण्टर कॉलेज वाराणसी के 30 बच्चों को मिलेगा मौका

वाराणसी के पीएम श्री राजकीय क्वींस इण्टर कॉलेज के बच्चे NEET-IIT की तैयारी नि:शुल्क करेंगे. 30 बच्चों को गोद लिया जाएगा.

NEET IIT FREE COACHING
पीएम श्री राजकीय क्वींस इण्टर कॉलेज वाराणसी के 30 बच्चों को मिलेगा मौका. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 11:12 AM IST

4 Min Read
वाराणसी: यूपी के वाराणसी में अब गरीब और पढ़ने में तेज बच्चे पैसों के अभाव में शिक्षा से दूर नहीं रहेंगे. उन्हें बिना पैसे खर्च किए NEET और IIT की तैयारी का मौका मिलने जा रहा है.

वाराणसी के 30 ऐसे बच्चे होंगे, जिन्हें नि:शुल्क सभी व्यवस्थाएं दी जाएंगी. इसमें स्टडी मैटेरियल होंगे. वाराणसी के राजकीय विद्यालय क्वींस इंटर कॉलेज की ओर से कोचिंग संस्थान के साथ एमओयू साइन किया गया है. इसमें बच्चों को स्टडी मैटेरियल, टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिल प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे.

पीएम श्री राजकीय क्वींस इण्टर कॉलेज प्रदेश का सबसे पहला राजकीय विद्यालय है. यह आधुनिक सुविधाओं जैसे स्मार्ट क्लास, अटल टिकरिंग लैब और बेहतर इंफ्रॉस्ट्रक्चर से लैस हो गया है.

प्रधानाचार्य सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ का विजन है कि हमें अपने सरकारी संस्थानों को समृद्ध करना है. इसके लिए अपने पूरा छात्रों के सहयोग से हमें यह प्रयास करना है कि हमारा यह विद्यालय विकास की ओर अग्रसर हो.

उन्होंने कहाकि, "इसी क्रम में हमने शुरुआत करते हुए अपने पूरा छात्रों से बात की. उनमें से एक आईआईटी, बीएचयू के पूर्व छात्र बृजेश सिंह, जो इस समय वाराणसी में एलवन कोचिंग चलाते हैं. यह कोचिंग बच्चों को आईआईटी की तैयारी कराती है. उनके साथ मिलकर हमने यह पहल की है. हमारे यहां की छात्रा पायल पटेल की प्रतिभा को देखते हुए, इस विद्यालय के अन्य बच्चों को देखते हुए हमने इस कार्य को आगे बढ़ाया है."

विद्यालय के 30 बच्चों को पढ़ाएंगे मुफ्त में कोचिंग

उन्होंने कहा कि, राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज एक सामान्य शिक्षण संस्थान नहीं है. यह देश की धरोहर है. इस विचार से प्रेरित होकर बृजेश सिंह ने आश्वासन दिया है और लिखित तौर पर एक एमओयू किया है कि वे राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज के 30 बच्चों को मुफ्त में कोचिंग पढ़ाएंगे. साथ ही, इन बच्चों को प्रशिक्षण देंगे. इससे ये बच्चे IIT एवं अन्य सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पा सकेंगे.

उन्होंने कहाकि "इससे हमारे बच्चों को एक अच्छी शुरुआत मिलेगी. वे अच्छी तैयारी कर सकेंगे. इस विद्यालय का इतिहास रहा है कि प्रदेश के टॉप-10 में एक बच्चा जरूर होता था. बनारस के तमाम इंजीनियर, डॉक्टर्स इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं. हमारा प्रयास कॉलेज को प्रदेश का ‘किंग’ बनाने का है."

उपलब्ध कराए जाएंगे स्टडी मैटेरियल, टेस्ट सीरीज

क्वींस इंटर कॉलेज के पूरा छात्र कोचिंग के फाउंडिंग डायरेक्टर बृजेश सिंह बताते हैं, ‘कोचिंग के क्षेत्र में हमारा 20 साल का अनुभव है, जिसमें हमने IIT और NEET की तैयारी कराई है. हमें लगता है कि स्कूलिंग का एजूकेशन इस तरह की तैयारी के लिए अपर्याप्त होता है. राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज पायल पटेल जैसी छात्राएं और वहां के जो होनहार बच्चे हैं, ऐसे 30 बच्चों को मैं अपनी कोचिंग में पढ़ाने जा रहा हूं. उन्हें स्टडी मैटेरियल, टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिल प्रॉब्लम्स, जोकि IIT और NEET परीक्षा पास होने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, वो मैं उपलब्ध कराने के लिए तत्पर हूं. मुझे लगता है कि हम विद्यालय के साथ मिलकर कुछ बड़ा काम करेंगे.’

सभी बच्चों को कराया जाएगा नि:शुल्क अभ्यास

उन्होंने कहा कि, "मैंने अपने समाज में देखा कि अधिकतर लोग लोअर मिडिल क्लास और उससे कम इनकम वाली क्लास का है. उसी में से ज्यादातर बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं. अगर उन्हें अच्छा मौका मिलता है, तो वे उन बच्चों को भी पीछे छोड़ देते हैं, जो अच्छे घरों के या मेट्रोपॉलिटन सिटी के होते हैं. कभी-कभी दुख होता है कि जब इन बच्चों को सुविधाएं और अन्य तरह के रिसोर्सेस नहीं मिलते, सपोर्ट नहीं मिलता तो वे अच्छा नहीं कर पाते हैं. इसीलिए मैं विद्यालय के 30 बच्चों को गोद ले रहा हूं. इन सभी बच्चों को नि:शुल्क अभ्यास करवाऊंगा. इन सभी बच्चों को IIT और NEET में सेलेक्ट करवा कर ही मानूंगा."

