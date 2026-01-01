ETV Bharat / state

बनारस में तमिल सीखेंगे इस कॉलेज के छात्र, शुरू होंगी रेगुलर कक्षाएं

विद्यालय में पहले भी सन् 1980 में तमिल की कक्षाएं चलती थीं, शाम को भाषा सीखने आते थे छात्र.

Photo Credit; ETV Bharat
बनारस में तमिल सीखेंगे छात्र. (Photo Credit; ETV Bharat)
वाराणसी: काशी और दक्षिण भारत की संस्कृति, व्यवहार और भाषा का तालमेल अब बनारस में नजर आ रहा है. इसकी एक तस्वीर वाराणसी के राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में देखने को मिल रही. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा थी कि उत्तर-दक्षिण भारत और वहां की बोली-भाषा को एकसाथ लाया जा सके. उनकी ये इच्छा उनके ही संसदीय क्षेत्र में पूरी होती हुई नजर आ रही है. बता दें पीएम मोदी ने अपने ‘मन की बात’ में यहां की एक छात्रा की सराहना भी की, जिसने बहुत कम समय में तमिल सीखा. इसी को देखते हुए अब राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में रोज शाम को एक कक्षा चलेगी, जहां पर विद्यार्थी तमिल सीखेंगे.

बता दें, पीएम मोदी ने रेडियो पर प्रसारित होने वाले अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में कॉलेज की छात्रा पायल पटेल का जिक्र किया था. उन्होंने ऑडियो क्लिप भी शेयर की, जिसमें पायल ने बेहतरीन तरीके से तमिल में बातचीत की थी. इसी को देखते हुए क्वींस इंटर कॉलेज में अब नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसके चलते यहां के विद्यार्थी अब तमिल सीख सकेंगे. यहां के प्राचार्य सुमित कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि उत्तर-दक्षिण की संस्कृति को एकसाथ लाने का प्रयास किया जा रहा है. इस विद्यालय में पहले भी सन् 1980 में तमिल की कक्षाएं चलती थीं. काशी और तमिल का संबंध बहुत पुराना रहा है.


एक भारत-श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत सीखा तमिल: राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज की छात्रा पायल पटेल कहती हैं, ‘प्रतिभा को कहां तक रोका जा सकता है. मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि तमिल में, मैं जो भी बोलूं, वह पूरी तरीके से सही हो. मैंने जो भी बातें रखी, स्पष्ट तरीके से रखीं. पीएम ने मेरा ऑडियो क्लिप सुनाया, उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं. हमारे बनारस का नाम रोशन हो रहा है, इसके लिए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है'. ‘काशी तमिल संगमम्’ का कार्यक्रम एक भारत-श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत चलाया जा रहा है, उसका ये चौथा चरण है. इस बार कार्यक्रम का थीम ‘आओ तमिल सीखें’ (लेट्स लर्न तमिल/तमिल करकलम) है. इसके अंतर्गत कक्षा चली, जिसमें हमने तमिल भाषा सीखी है.’

वाराणसी के राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में चलेंगी कक्षाएं (Video Credit; ETV Bharat)
Photo Credit; ETV Bharat
तमिल व्यंजन अक्षर (Photo Credit; ETV Bharat)
Photo Credit; ETV Bharat
लोगों को तमिल भाषा से परिचित करातीं पायल (Photo Credit; ETV Bharat)


विद्यालय में चलाई जाएंगी सायंकालीन कक्षाएं: प्राचार्य सुमित कुमार बताते हैं कि विद्यालय में जो बच्चे ऐच्छिक रूप से तमिल सीखना चाहते हैं, उन बच्चों की कक्षाएं चलाई जाएंगी. ये सायंकालीन कक्षाएं होंगी. इसमें शिक्षिका के साथ ही, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुछ रिसर्च स्कॉलर्स होंगे. अभी बीते रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसी विद्यालय की छात्रा पायल पटेल की प्रशंसा की थी. पायल की उपलब्धि को देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने निर्देश दिया है कि राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में सायंकालीन कक्षाएं चलेंगी. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सांस्कृतिक एकीकरण का जो विजन है, उसको ध्यान में रखते हुए तमिल की कक्षाएं शुरू की जाएंगी.


बच्चों को तमिल सिखाएंगी तमिलनाडु की शिक्षिका: उन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय पूरे बनारस मंडल का मुख्यालय है, इसकी एक शैक्षणिक विरासत भी है. ऐसे में हम फिर से विद्यालय में तमिल की कक्षाएं शुरू करने की पहल करने जा रहे हैं. इसके लिए हमने तमिलनाडु की संध्या कुमार साईं से, जिन्होंने पूरे 15 दिनों तक हमारे विद्यालय के स्टूडेंट को तमिल सिखाया था, उनसे हमने बात की है. वे हमारे बच्चों को तमिल पढ़ाने के लिए तैयार हैं. साथ ही, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के तमिल विभाग के विभागाध्यक्ष से भी हमने बात की है, वे हमसे इस विषय पर बात करेंगे और शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी.

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से लिया गया है सहयोग: नई पीढ़ी को तमिल भाषा से रूबरू कराने के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से भी सहयोग लिया गया है. इसके साथ ही, तमिलनाडु की शिक्षिका यहां पर ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करेंगी.

