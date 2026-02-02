ETV Bharat / state

विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर बच्चों ने जाना वेटलैंड्स का महत्व, पर्यावरण संरक्षण की ली सीख

रामनगर: विश्व आर्द्रभूमि दिवस (World Wetlands Day) पर राजकीय इंटर कॉलेज ढेला के छात्रों ने आर्द्रभूमि क्षेत्र का शैक्षिक भ्रमण किया. साथ ही एक विशेष जागरूकता फिल्म के माध्यम से आर्द्रभूमि के महत्व को समझा. इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को प्रकृति, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा.

छात्रों ने आर्द्रभूमि के बारे में जाना: इस दौरान गोल्डन टस्क से जुड़े वरिष्ठ नेचर गाइड सुरेश रावत ने बच्चों को जानकारी देते हुए बताया कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में आर्द्रभूमि जैसे दलदली क्षेत्र, झीलें और मैंग्रोव वनों की अहम भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक करना है.

उन्होंने बताया कि आर्द्रभूमि दुनिया के सबसे नाजुक और संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं, जो असंख्य पौधों और जीव-जंतुओं को आश्रय प्रदान करती हैं. साथ ही यह लाखों लोगों की आजीविका का भी आधार है. कार्यक्रम में नवेंदु मठपाल ने बताया कि इस साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 की थीम आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव रखी गई है, जो स्थानीय ज्ञान और परंपराओं के संरक्षण पर जोर देती है.

जीव विज्ञान प्रवक्ता सीपी खाती ने बताया कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था. 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड्स पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन को अपनाया गया था, उसी की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है. उन्होंने बताया कि आर्द्रभूमि ऐसे क्षेत्र होते हैं, जो साल भर आंशिक या पूर्ण रूप से जल से भरे रहते हैं और जैव विविधता से अत्यंत समृद्ध होते हैं.