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राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बच्चे 6 महीने से मंदिर के टीन शेड में पढ़ने को मजबूर, बजट का इंतजार

कक्षा 12 तक संचालित इस राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में 37 विद्यार्थियों को 7 शिक्षक पढ़ा रहे हैं.

Children studying under a tin shed
टीन शेड के नीचे पढ़ते बच्चे (Source - Mahveer Sharma)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 9, 2026 at 3:07 PM IST

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कुचामन सिटी: सरकार भले ही शिक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कई सवाल खड़े कर रही है. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के जरिए बेहतर शिक्षा का सपना दिखाया गया, लेकिन आधारभूत सुविधाओं के अभाव में बच्चे आज भी अस्थायी संसाधनों के साथ पढ़ने को मजबूर हैं. जिले के नावां सिटी क्षेत्र के पांचोता ग्राम पंचायत की पुरियों की ढाणी स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का हाल भी कुछ ऐसा ही है. यहां पिछले करीब 6 महीनों से कक्षाएं श्रीकेसरिया कंवर वीर तेजाजी महाराज मंदिर परिसर में टीन शेड के नीचे संचालित हो रही हैं. विद्यालय का पुराना भवन जर्जर होने के कारण उसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद बच्चों को अस्थायी व्यवस्था में पढ़ना पड़ रहा है.

यहां गर्मी, सर्दी और बरसात-हर मौसम में विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. वर्तमान में कक्षा 12 तक संचालित इस विद्यालय में 37 विद्यार्थियों को 7 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी के चलते अभिभावकों में असंतोष है. उनका कहना है कि अंग्रेजी माध्यम का सपना तो दिखाया गया, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी तरह नदारद हैं. ग्रामीण समाजसेवी भंवरलाल, गिरधारी लाल और नरेंद्र किल्डोलिया के अनुसार, नए भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बजट स्वीकृति नहीं मिलने से निर्माण कार्य अटका हुआ है. स्थायी भवन नहीं होने के कारण विद्यालय में नामांकन भी लगातार घट रहा है.

स्कूल के लिए बजट की मांग, देखें वीडियो (Source - Mahveer Sharma)

पढ़ें: बीकानेर जिले में अब हर सरकारी स्कूल की होगी चारदीवारी, 222 स्कूल चिन्हित - Boundary Wall in Government Schools

विद्यालय के संस्था प्रधान मिनेश कंवर ने बताया कि जर्जर भवन की स्थिति से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया था, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने सितंबर 2025 में भवन को कंडम घोषित कर दिया. नए भवन के लिए प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं और अब बजट स्वीकृति का इंतजार है. बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. जिला शिक्षा अधिकारी अजित सिंह ने कहा कि इस मामले में आगे विभाग को लेटर भी लिखा गया है और कई बार सूचना दी गई है. लेकिन अभी तक कोई बजट स्वीकृति नहीं मिली है. बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

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टीन शेड के नीचे चल रहा स्कूल
SCHOOL WAITING FOR NEW BUILDING
7 TEACHER FOR 37 STUDENTS
GOVERNMENT ENGLISH MEDIUM SCHOOL
SCHOOL OPERATING UNDER A TIN SHED

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