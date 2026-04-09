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राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बच्चे 6 महीने से मंदिर के टीन शेड में पढ़ने को मजबूर, बजट का इंतजार

कुचामन सिटी: सरकार भले ही शिक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कई सवाल खड़े कर रही है. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के जरिए बेहतर शिक्षा का सपना दिखाया गया, लेकिन आधारभूत सुविधाओं के अभाव में बच्चे आज भी अस्थायी संसाधनों के साथ पढ़ने को मजबूर हैं. जिले के नावां सिटी क्षेत्र के पांचोता ग्राम पंचायत की पुरियों की ढाणी स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का हाल भी कुछ ऐसा ही है. यहां पिछले करीब 6 महीनों से कक्षाएं श्रीकेसरिया कंवर वीर तेजाजी महाराज मंदिर परिसर में टीन शेड के नीचे संचालित हो रही हैं. विद्यालय का पुराना भवन जर्जर होने के कारण उसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद बच्चों को अस्थायी व्यवस्था में पढ़ना पड़ रहा है.

यहां गर्मी, सर्दी और बरसात-हर मौसम में विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. वर्तमान में कक्षा 12 तक संचालित इस विद्यालय में 37 विद्यार्थियों को 7 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी के चलते अभिभावकों में असंतोष है. उनका कहना है कि अंग्रेजी माध्यम का सपना तो दिखाया गया, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी तरह नदारद हैं. ग्रामीण समाजसेवी भंवरलाल, गिरधारी लाल और नरेंद्र किल्डोलिया के अनुसार, नए भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बजट स्वीकृति नहीं मिलने से निर्माण कार्य अटका हुआ है. स्थायी भवन नहीं होने के कारण विद्यालय में नामांकन भी लगातार घट रहा है.