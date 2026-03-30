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बच्चों की समस्या सुनने का भी नालंदा डीएम के पास समय नहीं, मिलने गए छात्र-छात्राएं बैरंग लौटे

2 शिक्षकों के भरोसे 172 बच्चों का भविष्य : यहां के बच्चों का दुख यहीं नहीं खत्म होता. तीन शिक्षक में एक शिक्षक अरविंद कुमार इन दिनों वार्षिक परीक्षा की कॉपियां जांचने के बाद दो दिन की छुट्टी पर हैं. जबकि एक शिक्षक आलोक सिंह उपस्थित हैं. जिस वजह से कक्षा 1 से 8 तक के 172 नामांकित बच्चों की पढ़ाई का पूरा बोझ अब सिर्फ एक-दो लोगों के कंधे पर आ गया है.शिक्षकों की इस कमी के कारण स्कूल की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है.

''पहले स्कूल में 8 शिक्षक हुआ करते थे. बीते डेढ़-दो सालों में कुछ शिक्षकों का तबादला हो गया और कुछ प्रमोट हो गए. हमें मिलाकर मात्र 3 शिक्षक हैं. जिनमें दोनों 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं. दो बार विभाग को शिक्षक के लिए आवेदन दिए, लेकिन अबतक शिक्षक नहीं मिले. इस वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है.'' - सत्येन्द्र प्रसाद, धनावांडीह स्कूल

8 क्लास, 3 टीचर! : धनावांडीह स्कूल के प्रधानाध्यापक की मानें तो इस विद्यालय में प्राइमरी कक्षा के बच्चों को पढाने के लिए 2 शिक्षक हैं जो और दोनों प्राइमरी शिक्षक के तौर पर आए थे. जबकि 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए कोई टीचर नहीं हैं.

अंधेरे में नौनिहालों का भविष्य : शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का मौलिक अधिकार है. सरमेरा प्रखंड के धनावांडीह उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 172 बच्चों का भविष्य अंधेरे में पड़ गया है. कभी इस विद्यालय में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या थी लेकिन अब कई विषयों के शिक्षक ही नहीं हैं. बच्चे रोज स्कूल आते हैं और बिना पढ़ाई के लौट जाते हैं.

6ठी से 8वीं तक के छात्रों के लिए नहीं है शिक्षक : स्कूल की सबसे डरावनी तस्वीर यह है कि कक्षा 6 से 8वीं तक की कक्षाओं में कुल 61 छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन इनके लिए एक भी विषय का शिक्षक मौजूद नहीं हैं. मैथ, साइंस और अंग्रेजी पढ़ाने वाला स्कूल में कोई नहीं है. बच्चे स्कूल आते हैं, सिर्फ हाजिरी बनाते हैं और मायूस होकर लौट जाते हैं.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

''बिना शिक्षकों के ही उन्होंने वार्षिक परीक्षा दी है. स्कूल में कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, इसलिए ट्यूशन में जो पढ़ा था, वही परीक्षा की कॉपी में लिखकर आ गए हैं.''- नंदिनी, छात्रा, 6ठी कक्षा

डीएम से नहीं मिल पाईं छात्र-छात्राएं : अपनी पढ़ाई बर्बाद होते देख 8वीं की छात्रा नव्या कुमारी और 7वीं की मनीषा सिंह अपने अभिभावकों के साथ नालंदा जिलाधिकारी से गुहार लगाने पहुंच गई थीं. नव्या ने बताया कि वो लोग वहां 2 घंटे तक इंतजार करते रहे. लेकिन अधिकारियों ने कहा कि मीटिंग चल रही है और उन्हें डीएम से मिलने ही नहीं दिया गया.

धनावांडीह उत्क्रमित मध्य विद्यालय (ETV Bharat)

मजबूर अभिभावकों के सब्र का इम्तिहान : इस गांव में करीब 350 घर हैं. जो लोग पैसे वाले हैं, उन्होंने अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में करा दिया है. लेकिन गरीब परिवारों के बच्चे आज भी इसी स्कूल के भरोसे है. ई-रिक्शा चलाकर परिवार पालने वाले उदय सिंह कहते हैं कि उनकी बेटी 7वीं में है, लेकिन अंग्रेजी और गणित में कमजोर हो रही है. वो गरीब आदमी हैं, प्राइवेट स्कूल का मोटा खर्चा कैसे उठाएं?

स्कूल में कब आएंगे शिक्षक? : स्कूल की रसोइया सुनैना देवी भी कहती हैं कि रोजाना 80 से 100 बच्चे खाना खाने आते हैं, लेकिन पढ़ाई न होने से बच्चे बहुत परेशान हैं. छात्रों और अभिभावकों ने सरकार से जल्द से जल्द स्कूल में शिक्षक भेजने की मांग की है.

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'वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं' : स्कूल में शिक्षक नहीं होने के संबंध स्थापना के डीपीओ आनंद शंकर ने बताया कि इसको लेकर बैठक की गई है. वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है. फ़िलहाल राष्ट्रपति के नालंदा विवि आगमन कार्यक्रम को लेकर व्यस्त हैं. जबकि सरमेरा के पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि ये समस्या हमलोगों ने शिक्षा पदाधिकारी के पास रखा था, लेकिन उनके तबादले के बाद नए शिक्षा पदाधिकारी के संज्ञान में दे दिया गया है.

''पहले शिक्षक की कमी रहने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को बहाल करने की अनुमति थी, उसे ख़त्म कर दिया गया और अब सारा मामला ज़िला शिक्षा पदाधिकारी को ही है. यहां के जितने भी शिक्षक थे. ऑनलाइन ट्रांसफर के तहत वो अपने नज़दीकी क्षेत्र के विद्यालय में चले गए जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है.''- दिलीप कुमार, पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी

3 शिक्षक के भरोसे 127 बच्चे (ETV Bharat)

जिम्मेदारी जिसकी वही जवाबदेह : इस मामले पर जब अधिकारियों से पूछने की कोशिश की गई तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे का हवाला दिया गया. जबकि एक स्कूल में समस्या होने से कई बच्चों का भविष्य दांव पर है. ऐसे में देखना है कि कब इस स्कूल में शिक्षकों की तैनाती होती है ताकि छात्र-छात्राएं अपने सपनों को साकार कर सकें.

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