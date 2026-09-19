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सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए खुशखबरी, 10वीं-12वीं के बच्चों को टैबलेट खरीदने के लिए सरकार देगी पैसा

स्कूली छात्र छात्राओं को मिलेंगे टैब ( Photo-ETV Bharat )