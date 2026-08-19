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440 विद्यार्थियों के लिए केवल 4 शौचालय, बालिका छात्रावास में सैनिटरी पैड की भी कमी

बीजापुर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का बुरा हाल है. बदहाली के आरोप यहां पढ़ने वाले छात्र और उनके अभिभावक ने लगाए हैं.

Bijapur Education Department
बीजापुर का शिक्षा विभाग बदहाल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2026 at 6:52 PM IST

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बीजापुर: पीएमश्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भैरमगढ़ में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों और सामाजिक संगठनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि विद्यालय परिसर में शौचालयों की संख्या बेहद कम है.

बीजापुर के स्कूलों का बुरा हाल

विद्यालय के बालक और बालिका छात्रावास में 220-220 यानी करीब 440 बच्चे पढ़ते हैं. इसके बावजूद प्रत्येक छात्रावास में केवल दो-दो शौचालय उपलब्ध हैं. इनमें से भी कुछ शौचालय उपयोग करने लायक स्थिति में नहीं हैं. बच्चों को शौच के लिए छात्रावास परिसर से बाहर जंगल की ओर जाना पड़ता है.

आवासीय विद्यालय में रहने वाले बच्चों को स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी है-परिजन

बालिका छात्रावास में सैनिटरी पैड की नियमित उपलब्धता भी सुनिश्चित नहीं की जा रही है. इससे छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है-परिजन

सर्व आदिवासी समाज ने भरी हुंकार

सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी ने विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की कमी को चिंताजनक बताया. उन्होंने शासन प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है.

यदि जल्द ही सुधार के कदम नहीं उठाए गए तो समाज इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाने के लिए बाध्य होगा-जग्गूराम तेलामी, जिलाध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज

बीजापुर के अधिकारी ने दिया भरोसा

इस मामले में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग देवेंद्र सिंह ने कहा कि एकलव्य आवासीय विद्यालय भैरमगढ़ में शौचालयों की खराब स्थिति और सैनिटरी पैड की उपलब्धता से संबंधित शिकायतों की जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि बच्चों को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े.

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बीजापुर में शिक्षा बदहाल
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