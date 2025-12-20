फीस बढ़ाने का विरोध : बाड़मेर गर्ल्स कॉलेज के गेट पर ताला, सड़क पर बेटियों का धरना
छात्राओं ने कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा. प्राचार्य ने कुलगुरु से फोन पर वार्ता कराई, लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं निकला.
Published : December 20, 2025 at 1:55 PM IST|
Updated : December 20, 2025 at 2:00 PM IST
बाड़मेर: जिले के सबसे बड़े कन्या महाविद्यालय की छात्राओं का फीस बढ़ोतरी के विरोध में गुस्सा शनिवार को फूट पड़ा. गुस्साई स्टूडेंट्स ने कॉलेज गेट पर ताला जड़ा और सड़क पर धरना प्रदर्शन किया. कॉलेज प्राचार्य, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने छात्राओं से समझाइश की. छात्राएं विश्वविद्यालय के फीस बढ़ोतरी के निर्णय को तुरंत वापस लेने पर अड़ी हैं.
कॉलेज प्राचार्य मुकेश पंचोरी ने बताया कि फीस को लेकर छात्राएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं. छात्राओं को वीसी से फोन पर बात कराई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है. कमेटी गठित की है. एक बार में 850 रुपए कम कर दिए. फीस और घटाने की तैयारी है. शीघ्र ही इस संबंध में निर्णय लेकर छात्राओं को अवगत कराएंगे.
पढ़ें:बाड़मेर: फीस वृद्धि के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज गेट पर जड़ा ताला, किया विरोध प्रदर्शन
किसी ने सुध नहीं ली : इधर, छात्राओं ने दो-टूक कहा कि उनकी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा. कॉलेज प्राचार्य ने स्टूडेंट की जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलगुरु से फोन पर वार्ता कराई, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला. कॉलेज स्टूडेंट में रोष है कि 5 घंटे से धरने पर बैठी हैं, लेकिन जिले में महिला विधायक और कलेक्टर होने के बावजूद किसी ने सुध नहीं ली.
पढ़ें: भीम गर्ल्स कॉलेज को बंद करने पर छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, आक्रोशित लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी
तीन गुना बढ़ाई फीस: कॉलेज छात्राओं का कहना है कि हाल में जोधपुर विश्वविद्यालय में एग्जाम फीस में भारी बढ़ोतरी की है, जबकि हर वर्ष एक्जाम फीस 1200 से 1400 रुपए के बीच होती है. लेकिन इस वर्ष फीस 3100 रुपए कर दी, जो पुरानी से 3 गुना ज्यादा है. यह फैसला गरीब एवं मध्यम वर्गीय छात्राओं से अन्याय है. छात्राओं ने मांग की कि फीस बढ़ोतरी का फैसला तुरंत वापस लिया जाए.