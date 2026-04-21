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आकांक्षा योजना के 42 छात्रों ने JEE Main में मारी बाजी, कई को मिला एडवांस के लिए क्वालिफिकेशन

रांची: झारखंड सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा कोचिंग संस्थान एक बार फिर अपने परिणामों को लेकर चर्चा में है. 2026 के जेईई मेन परीक्षा में इस योजना के तहत पढ़ाई कर रहे 42 छात्रों ने सफलता हासिल की है. इन छात्रों के प्रदर्शन से न सिर्फ शिक्षा विभाग बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों में भी खुशी का माहौल है. खास बात यह है कि इनमें से कई छात्रों ने उच्च पर्सेंटाइल हासिल करते हुए जेईई एडवांस के लिए भी क्वालिफाई किया है.

मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त परीक्षाओं की तैयारी

आकांक्षा योजना की शुरुआत झारखंड सरकार ने 2016-17 में की थी. इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत छात्रों को न सिर्फ निशुल्क कोचिंग दी जाती है, बल्कि रहने और खाने की भी पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है.

छात्रों ने मनवाया अपनी प्रतिभा का लोहा

इस साल के परिणामों में शुभम कुमार बर्नवाल ने 99.83 पर्सेंटाइल के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है. वही कृष्णा कुमार (98.98), विनीत कुमार (96.83), सुनील कुमार यादव (96.63) और आकाश कुमार (96.14) जैसे छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. इसके अलावा कई अन्य छात्रों ने 90 पर्सेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है.

आकांक्षा योजना के तहत छात्रों को तैयारी का मौका