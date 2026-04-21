ETV Bharat / state

आकांक्षा योजना के 42 छात्रों ने JEE Main में मारी बाजी, कई को मिला एडवांस के लिए क्वालिफिकेशन

झारखंड सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा कोचिंग संस्थान के छात्रों ने जेईई मेन परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है.

Students Performance in JEE Main
आकांक्षा कोचिंग संस्थान के सफल छात्र (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 21, 2026 at 6:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा कोचिंग संस्थान एक बार फिर अपने परिणामों को लेकर चर्चा में है. 2026 के जेईई मेन परीक्षा में इस योजना के तहत पढ़ाई कर रहे 42 छात्रों ने सफलता हासिल की है. इन छात्रों के प्रदर्शन से न सिर्फ शिक्षा विभाग बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों में भी खुशी का माहौल है. खास बात यह है कि इनमें से कई छात्रों ने उच्च पर्सेंटाइल हासिल करते हुए जेईई एडवांस के लिए भी क्वालिफाई किया है.

मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त परीक्षाओं की तैयारी

आकांक्षा योजना की शुरुआत झारखंड सरकार ने 2016-17 में की थी. इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत छात्रों को न सिर्फ निशुल्क कोचिंग दी जाती है, बल्कि रहने और खाने की भी पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है.

छात्रों ने मनवाया अपनी प्रतिभा का लोहा

इस साल के परिणामों में शुभम कुमार बर्नवाल ने 99.83 पर्सेंटाइल के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है. वही कृष्णा कुमार (98.98), विनीत कुमार (96.83), सुनील कुमार यादव (96.63) और आकाश कुमार (96.14) जैसे छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. इसके अलावा कई अन्य छात्रों ने 90 पर्सेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है.

आकांक्षा योजना के तहत छात्रों को तैयारी का मौका

परिणामों से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकारी पहल और सही मार्गदर्शन मिलने पर ग्रामीण और साधारण पृष्ठभूमि के छात्र भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं. निजी कोचिंग संस्थानों में जहां लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, वही आकांक्षा योजना के जरिए छात्रों को यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त मिल रही है.

माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद, शिक्षा पदाधिकारी बादल राज और आकांक्षा योजना से जुड़े अधिकारियों ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि ये छात्र भविष्य में राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे. आकांक्षा योजना का यह परिणाम न केवल शिक्षा व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है बल्कि यह भी दिखाता है कि सही अवसर मिलने पर प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती.

ये भी पढ़ें- खूंटी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 18 बेटियों ने पास की जेईई मेन परीक्षा, रचा इतिहास

रामगढ़ में राधा गोविंद विश्वविद्यालय में JEE Mains परीक्षा केंद्र रद्द, TCS ने परीक्षा रोकी, जांच जारी

जेईई-मेन: परीक्षा के पहले संस्करण में 23 उम्मीदवारों ने 100 अंक हासिल किए

TAGGED:

JEE MAINS EXAM CENTRE
झारखंड में आकांक्षा कोचिंग संस्थान
झारखंड की शिक्षा व्यवस्था
STUDENTS PERFORMED IN JEE MAIN EXAM
STUDENTS PERFORMANCE IN JEE MAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.