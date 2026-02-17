ETV Bharat / state

IIT कानपुर के 1990 बैच के छात्रों ने 13.2 करोड़ दिया दान, शोध-नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

आईआईटी कानपुर में 1990 बैच के छात्रों का रियूनियन. ( Photo Credit; iit kanpur Media Cell )

कानपुर : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को 13.2 करोड़ रुपये का दान मिला है. कोरल जुबली समारोह में आए 1990 बैच के छात्रों ने संस्थान की शैक्षणिक, शोध तथा छात्र-केंद्रित पहलों के समर्थन में सामूहिक योगदान देने का एलान किया. करीब 35 साल बाद 1990 बैच के छात्र कोरल जुबली रीयूनियन में पहुंचे, तो उनके चेहरे पर गजब की मुस्कान देखी. पूर्व छात्रों ने कैंपस आते ही, कहा अरे वाह अपना कैंपस तो पहले से कहीं ज्यादा हरा-भरा हो गया. उन्होंने संस्थान में जहां अपने सहपाठियों से दोबारा मुलाकात की, तो वहीं कैंपस की यादों को भी ताजा किया. साथ ही अपनी मातृ संस्था के साथ अपने संबंधों को फिर से सुदृढ़ करने का संकल्प लिया. राजीव रंजन बैच समन्वयक (1990 बैच) ने कहा, हम सभी पूर्व छात्रों का समूह आईआईटी कानपुर के छात्र-छात्राओं की हरसंभव मदद के लिए तैयार है. छात्र अधिक से अधिक नवाचार करें, जिसका उपयोग समाज हित में हो सके. उनके साथ हर कदम पर हम खड़े हैं.