IIT कानपुर के 1990 बैच के छात्रों ने 13.2 करोड़ दिया दान, शोध-नवाचार को मिलेगा बढ़ावा
कोरल जुबली समारोह में आए 1990 बैच के छात्रों ने सामूहिक योगदान देने की घोषणा की. स्टूडेंट्स को आइडिया भी दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 17, 2026 at 7:38 PM IST
कानपुर : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को 13.2 करोड़ रुपये का दान मिला है. कोरल जुबली समारोह में आए 1990 बैच के छात्रों ने संस्थान की शैक्षणिक, शोध तथा छात्र-केंद्रित पहलों के समर्थन में सामूहिक योगदान देने का एलान किया.
करीब 35 साल बाद 1990 बैच के छात्र कोरल जुबली रीयूनियन में पहुंचे, तो उनके चेहरे पर गजब की मुस्कान देखी. पूर्व छात्रों ने कैंपस आते ही, कहा अरे वाह अपना कैंपस तो पहले से कहीं ज्यादा हरा-भरा हो गया.
उन्होंने संस्थान में जहां अपने सहपाठियों से दोबारा मुलाकात की, तो वहीं कैंपस की यादों को भी ताजा किया. साथ ही अपनी मातृ संस्था के साथ अपने संबंधों को फिर से सुदृढ़ करने का संकल्प लिया.
राजीव रंजन बैच समन्वयक (1990 बैच) ने कहा, हम सभी पूर्व छात्रों का समूह आईआईटी कानपुर के छात्र-छात्राओं की हरसंभव मदद के लिए तैयार है. छात्र अधिक से अधिक नवाचार करें, जिसका उपयोग समाज हित में हो सके. उनके साथ हर कदम पर हम खड़े हैं.
पूर्व छात्रों ने शोध कार्यों पर की चर्चा: रीयूनियन कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व छात्रों ने संस्थान के छात्रों के साथ संवाद किया. साथ ही शोध, नवाचार और अवसंरचना विकास से जुड़ी पहलों पर प्रस्तुतियां भी दी गईं. पूर्व छात्रों ने अपने छात्र जीवन के अनुभवों और संस्थान से प्राप्त शिक्षा के दीर्घकालिक प्रभावों को भी साझा किया.
आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल ने कहा, संस्थान को 1990 बैच की उपलब्धियों और उनके निरंतर जुड़ाव पर अत्यंत गर्व है. उनका कोरल जुबली रीयूनियन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि संस्थान के प्रति उनके आजीवन संबंध और भविष्य के प्रति साझा जिम्मेदारी का सशक्त प्रतीक है. उनका उदार योगदान छात्रवृत्तियों को मजबूत करेगा, उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देगा और संस्थागत विकास को गति देगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए नए अवसर निर्मित होंगे.
1990 बैच संस्थान की सशक्त एलुमनाई संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है. इस महत्वपूर्ण अवसर पर सामूहिक रूप से योगदान देने का उनका निर्णय कृतज्ञता और जिम्मेदारी दोनों को दर्शाता है. इस प्रकार का सहयोग हमें छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का विस्तार करने, शोध हेतु एंडाउड चेयर्स स्थापित करने और दीर्घकालिक दृष्टि के अनुरूप अवसंरचना विकसित करने में सक्षम बनाता है.
प्रो.अमय करकरे, अधिष्ठाता, संसाधन एवं एल्युमिनाई आईआईटी कानपुर
