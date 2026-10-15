धनबाद के प्राइमरी स्कूल में व्यवस्था तार-तार! पहले MDM बंद फिर शिक्षक गायब, ऑनलाइन रिकॉर्ड में बन रहा खाना
धनबाद में पांडरपाला के प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को मध्याह्न भोजन नहीं मिलने के अलावा शिक्षक स्कूल से गायब हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 15, 2026 at 7:59 PM IST
धनबाद: शहर से सटे पांडरपाला स्थित प्राथमिक स्कूल में शिक्षा व्यवस्था की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो कई सवाल खड़े कर रही है. स्कूल में 58 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 12 अक्टूबर से बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है. इतना ही नहीं, बुधवार को स्कूल में न तो प्रधानाध्यापक पहुंचे और न ही कोई शिक्षक. स्कूल बंद रहा और बच्चे खुद स्कूल खोलकर पहुंचे. जब स्कूल में कोई नहीं पहुंचा तो खेलने के बाद बच्चे घर वापस लौट गए. वहीं मध्याह्न भोजन नहीं बनने के बावजूद ऑनलाइन रिपोर्ट में 45 बच्चों के लिए भोजन तैयार होने की जानकारी दर्ज हुई है.
ना खाना, ना पढ़ाई और ना ही टीचर
धनबाद के पांडरपाला स्थित प्राथमिक स्कूल में कुल 58 बच्चे पढ़ाई करते हैं. सरकारी स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मध्याह्न भोजन योजना चलाई जाती है, लेकिन पिछले 3 दिनों से मध्याह्न भोजन नहीं बना है. बच्चों को बिना भोजन के ही रहना पड़ा है. मामले की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग स्कूल पहुंचे और प्रधानाध्यापक अमर किस्कू से जवाब मांगा. लोगों का आरोप है कि बातचीत के बाद प्रधानाध्यापक स्कूल से चले गए.
अगले दिन स्कूल में न शिक्षक, न प्रधानाध्यापक
स्थानीय लोगों के मुताबिक, स्कूल में न प्रधानाध्यापक पहुंचे और न ही कोई शिक्षक. इस बीच विद्यालय बंद रहा, लेकिन बच्चे खुद स्कूल खोलकर पहुंचे. वहां पढ़ाई कराने वाला कोई नहीं था. बच्चे कुछ देर खेलकूद करते रहे और फिर स्कूल में ताला लगाकर वापस चले गए यानी जिस विद्यालय में बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है, वहां बच्चे बिना पढ़ाई के ही घर लौट रहे हैं.
रसोइया को भुगतान नहीं, इसलिए बंद हुआ भोजन?
स्कूल में मध्याह्न भोजन बंद रहने के पीछे रसोइया को भुगतान नहीं होने की बात भी सामने आ रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मानदेय नहीं मिलने की वजह से रसोइया ने खाना बनाना बंद कर दिया था. हालांकि, भोजन नहीं बनने की वास्तविक वजह और भुगतान की स्थिति की विभागीय पुष्टि होना अभी बाकी है. ऐसे में सवाल है कि रसोइया के भुगतान में देरी का खामियाजा आखिर बच्चों को क्यों भुगतना पड़ा है?
प्रधानाध्यापक की छुट्टी पर भी सवाल
स्कूल बंद रहने का मामला सामने आने के बाद प्रधानाध्यापक की अनुपस्थिति को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. अगले दिन जब विद्यालय में कोई शिक्षक नहीं पहुंचा, तब भी प्रधानाध्यापक अमर किस्कू स्कूल नहीं आए. जांच के लिए पहुंचे अधिकारी को स्कूल में मौजूद सहयोगी महिला शिक्षिका ने बताया कि प्रधानाध्यापक छुट्टी पर हैं. लेकिन, विभागीय स्तर पर उनकी छुट्टी की जानकारी उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई है.
ऐसे में सवाल उठता है कि यदि प्रधानाध्यापक छुट्टी पर थे, तो क्या उन्होंने इसके लिए विधिवत आवेदन दिया था? क्या उनकी छुट्टी स्वीकृत हुई थी? और यदि विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी, तो विद्यालय बंद रहने की जिम्मेदारी किसकी है?
ऑनलाइन रिपोर्टिंग में भी गड़बड़ी का आरोप
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल मध्याह्न भोजन की ऑनलाइन रिपोर्टिंग को लेकर है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि 3 दिनों तक भोजन नहीं बनने के बावजूद विभागीय रिकॉर्ड में भोजन तैयार होने की जानकारी दर्ज की गई है. इतना ही नहीं, जिस दिन विद्यालय बंद था, उस दिन भी बच्चों की संख्या के साथ मध्याह्न भोजन तैयार होने की सूचना भेजे जाने की बात सामने आई है. मध्याह्न भोजन की निगरानी से जुड़े प्रखंड स्तरीय डाटा ऑपरेटर कृष्ण कुमार ने बताया कि ऑनलाइन रिकॉर्ड में 13 तारीख को 45 बच्चों के लिए भोजन से संबंधित सूचना दर्ज थी. उनका कहना है कि यदि भोजन नहीं बना था, तो इसकी जानकारी विभाग को दी जानी चाहिए थी.
प्रधानाध्यापक पर शराब पीकर स्कूल आने का आरोप
स्कूल की व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रधानाध्यापक अमर किस्कू पर शराब पीकर स्कूल आने का आरोप भी लगाया है. इस संबंध में एक स्थानीय शख्स ने वीडियो उपलब्ध कराया है. वीडियो में प्रधानाध्यापक के रूप में पहचाने जा रहे व्यक्ति को यह कहते सुना जा रहा है कि उन्होंने रात में शराब पी थी और उसका नशा अभी तक नहीं उतरा है. हालांकि, इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि और पूरे घटनाक्रम की जांच जरूरी है. प्रधानाध्यापक का पक्ष भी सामने आना बाकी है.
विभाग ने जांच का दिया भरोसा
मामला सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर जांच की बात कही गई है. संबंधित कर्मियों के मुताबिक, विद्यालय बंद रहने का कारण, प्रधानाध्यापक की छुट्टी, शिक्षकों की उपस्थिति और मध्याह्न भोजन के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी. जांच रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और बच्चों के भोजन तथा पढ़ाई में कथित लापरवाही के लिए जिम्मेदारी किसकी तय होती है.
मामले में प्रधानाध्यापक की आई सफाई
वहीं मामले को लेकर स्कूल के प्राचार्य अमर किस्कू ने बताया है कि रसोइया के विवाद के कारण एमडीएम का भोजन नहीं बन सका है. उन्होंने कहा कि 2 दिनों की ऑनलाइन छुट्टी अप्लाई की थी क्योंकि कुछ जरूरी काम था, जिस कारण स्कूल नहीं आए. स्कूल में शराब पीकर आने के आरोप में उन्होंने सफाई देते हुए बताया कि यह मुझे बदनाम करने की साजिश है.
बच्चों की जुबानी स्कूल की कहानी
इस पूरे मामले में सबसे अहम हैं वे बच्चे हैं, जिनके लिए स्कूल और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है. बच्चों ने भी भोजन नहीं मिलने की बात कही है. एक छात्र ने पढ़ाई को लेकर भी अपनी परेशानी बताई. बच्चों की इन बातों से विद्यालय की रोजमर्रा की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
पांडरपाला के इस प्राथमिक विद्यालय से सामने आई तस्वीर कई सवाल खड़े करती है. क्या बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन नहीं बनने के बावजूद ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज की गई. स्कूल बंद रहने की जिम्मेदारी किसकी है और क्या जांच के बाद संबंधित लोगों पर कार्रवाई होगी? फिलहाल सभी की नजर विभागीय जांच पर टिकी है.
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