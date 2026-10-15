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धनबाद के प्राइमरी स्कूल में व्यवस्था तार-तार! पहले MDM बंद फिर शिक्षक गायब, ऑनलाइन रिकॉर्ड में बन रहा खाना

प्राथमिक विद्यालय में तीन दिन से मध्याह्न भोजन बंद ( Etv Bharat )

धनबाद: शहर से सटे पांडरपाला स्थित प्राथमिक स्कूल में शिक्षा व्यवस्था की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो कई सवाल खड़े कर रही है. स्कूल में 58 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 12 अक्टूबर से बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है. इतना ही नहीं, बुधवार को स्कूल में न तो प्रधानाध्यापक पहुंचे और न ही कोई शिक्षक. स्कूल बंद रहा और बच्चे खुद स्कूल खोलकर पहुंचे. जब स्कूल में कोई नहीं पहुंचा तो खेलने के बाद बच्चे घर वापस लौट गए. वहीं मध्याह्न भोजन नहीं बनने के बावजूद ऑनलाइन रिपोर्ट में 45 बच्चों के लिए भोजन तैयार होने की जानकारी दर्ज हुई है.

ना खाना, ना पढ़ाई और ना ही टीचर