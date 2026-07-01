1000 का लक्ष्य, 150 तक सीमित लाभार्थी! क्या उद्देश्य से भटक गई है झारखंड मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना
2023 में मेधावी छात्रों के लिए झारखंड मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू हुई थी, लेकिन इसका समुचित लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है. .
Published : July 1, 2026 at 4:20 PM IST
रांचीः वर्ष 2023 में झारखंड सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, शोध और पीएचडी के क्षेत्र में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की शुरुआत की थी. इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को शोध के दौरान वित्तीय सहयोग देना था, ताकि पैसों की कमी उनकी पढ़ाई में बाधा न बन सके. सरकार ने योजना के तहत प्रतिवर्ष 1000 शोधार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन तीन वर्षों के बाद भी यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे दिखाई दे रही है.
केवल 15% विद्यार्थियों को ही इसका लाभ मिला
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 150 विद्यार्थियों को ही इसका लाभ मिल सका है, जबकि हजारों सीटें खाली रह गई हैं. ऐसे में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और इसकी पहुंच को लेकर सवाल उठने लगे हैं.
योजना की शुरुआत अगस्त 2023 में पायलट आधार पर हुई थी. पहले चरण में 50 मेधावी विद्यार्थियों को फेलोशिप दी गई. उसके बाद 2024 और 2025 में आवेदन आमंत्रित किए गए, लेकिन लाभार्थियों की संख्या अपेक्षा के अनुरूप नहीं बढ़ सकी. सरकारी पोर्टल scholarshipsdhte.jharkhand.gov.in के माध्यम से आवेदन की व्यवस्था की गई है. वर्ष 2026 के लिए भी आवेदन प्रक्रिया जारी है, इसलिए अंतिम लाभार्थियों का आंकड़ा अभी पूरी तरह अपडेट नहीं हुआ है. इसके बावजूद अब तक की प्रगति यह संकेत देती है कि योजना अपने वार्षिक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई है.
आर्थिक मदद से रिसर्च स्कॉलर्स को सहायता मिलेगी
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत राज्य के निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों में पीएचडी कर रहे योग्य विद्यार्थियों को चार वर्षों तक आर्थिक सहायता दी जाती है. यूजीसी (University Grants Commission)-नेट (National Eligibility Test) और सीएसआईआर (Council of Scientific & Industrial Research)- नेट उत्तीर्ण शोधार्थियों को 25 हजार रुपये प्रतिमाह, जबकि जेईटी (Joint Entrance Test) उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 22,500 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाता है. सरकार का मानना है कि यह आर्थिक सहायता शोधार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद करेगी और राज्य में शोध संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा.
स्टाइपेंड की राशि बढ़ाई जाएः विद्यार्थी
योजना का लाभ लेने वाले कई विद्यार्थियों ने इसे सराहनीय पहल बताया है. उनका कहना है कि आर्थिक सहायता मिलने से शोध कार्य करना पहले की तुलना में आसान हुआ है. हालांकि कुछ शोधार्थियों ने स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने की मांग भी उठाई है. उनका कहना है कि वर्तमान समय में पीएचडी जैसे शोध कार्यक्रमों के दौरान 25 हजार रुपये प्रतिमाह पर्याप्त नहीं हैं. कई विद्यार्थियों ने इसे बढ़ाकर 35 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है, ताकि बढ़ती महंगाई और शोध से जुड़े खर्चों का बेहतर तरीके से सामना किया जा सके.
शिक्षाविद भी इस योजना को सकारात्मक पहल मानते हैं, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर देते हैं. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एसएन मुंडा का कहना है कि राज्य सरकार ने शोध को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. यदि योजना का लाभ सभी पात्र विद्यार्थियों तक समान रूप से पहुंचे और विश्वविद्यालयों में शोध का बेहतर वातावरण तैयार किया जाए तो इसका व्यापक प्रभाव दिखाई देगा.
जानकारी की कमी के कारण कई छात्र PhD में दाखिला नहीं ले पाते
वहीं शोधार्थी चंदन कुमार का कहना है कि वर्तमान में योजना का लाभ सभी विश्वविद्यालयों तक समान रूप से नहीं पहुंच पा रहा है. उनके अनुसार रांची विश्वविद्यालय के लगभग 70 विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि राज्य के कई अन्य सरकारी विश्वविद्यालयों में लाभार्थियों की संख्या बेहद कम है. उनका कहना है कि इसका सबसे बड़ा कारण विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और शोध निदेशक (गाइड) की कमी है. पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होने से कई विद्यार्थी पीएचडी में नामांकन ही नहीं ले पाते और परिणामस्वरूप फेलोशिप के लिए पात्र भी नहीं बन पाते हैं.
उनका मानना है कि सरकार को पहले विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक संसाधनों और शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, तभी ऐसी योजनाएं अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा कर सकेंगी.
2026 में लाभार्थियों की संख्या बढ़ेगीः प्रधान सचिव राहुल पुरवार
इस संबंध में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार का कहना है कि योजना पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया पर आधारित है. जैसे-जैसे विद्यार्थी पोर्टल पर आवेदन कर रहे हैं और पात्र पाए जा रहे हैं, उसी अनुरूप उन्हें फेलोशिप का लाभ दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी जारी है और लाभार्थियों की संख्या आगे बढ़ेगी.
झारखंड मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना निस्संदेह आर्थिक रूप से कमजोर शोधार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है. लेकिन यदि प्रतिवर्ष 1000 विद्यार्थियों को लाभ देने के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल करीब 150 शोधार्थियों तक ही योजना सीमित रही है, तो इसके पीछे मौजूद कारणों की गंभीर समीक्षा जरूरी है. विशेषज्ञों का मानना है कि केवल आर्थिक सहायता की घोषणा पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि विश्वविद्यालयों में शोध का मजबूत ढांचा, पर्याप्त गाइड, जागरूकता और पारदर्शी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करना होगा. तभी यह महत्वाकांक्षी योजना वास्तव में झारखंड के मेधावी विद्यार्थियों के भविष्य को नई दिशा दे सकेगी.
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