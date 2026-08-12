आजादी के दिन भी गूंजेगी आंदोलन की हुंकार: मांगें पूरी नहीं होने पर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे स्टूडेंट्स
JPSC-JSSC को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही है.
Published : August 12, 2026 at 5:58 PM IST
रांची: JPSC-JSSC समेत विभिन्न मांगों को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी छात्र आंदोलन अब अगले चरण में प्रवेश करने की तैयारी में है. आंदोलनकारी छात्रों ने साफ कर दिया है कि सरकार से बातचीत का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है लेकिन मांगों पर ठोस काम नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. कोर कमेटी का लगातार विस्तार किया जा रहा है और आंदोलन की अगली रणनीति तैयार की जा रही है.
छात्रों के मुताबिक, सरकार के साथ एक और दौर की बातचीत की उम्मीद है लेकिन CBI जांच की मांग से पीछे हटने को वे तैयार नहीं हैं. छात्रों का कहना है कि JPSC-JSSC से जुड़े मामलों की निष्पक्ष और व्यापक जांच ही उनकी पहली मांग है.
कोर्ट का रास्ता भी खुला
आंदोलनकारियों ने साफ संकेत दिया है कि अब सड़क के साथ-साथ कानूनी लड़ाई भी तेज की जा सकती है. छात्र प्रतिनिधि प्रेम नायक ने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाएंगे. छात्रों का कहना है कि आंदोलन केवल किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि झारखंड की भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है.
रात में पुलिस की पूछताछ पर भी सवाल
आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि देर रात 'पुलिस-प्रशासन' के अधिकारी आंदोलन स्थल पर पहुंचकर छात्रों से पूछताछ करते हैं. छात्रों का दावा है कि उनसे पूछा जाता है कि वे किस परीक्षा में शामिल हुए थे और यदि मामला JPSC से जुड़ा है तो आंदोलन में क्यों हैं, जबकि JPSC से जुड़े मुद्दों पर सरकार की ओर से कार्रवाई की बात कही जा चुकी है. छात्रों का सवाल है कि जब तक सभी मांगों पर समाधान नहीं होता, तब तक आंदोलन समाप्त कैसे किया जा सकता है?
‘कैसी आजादी, जब नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़े’
15 अगस्त को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा लेकिन आंदोलन स्थल पर छात्रों के बीच आजादी को लेकर अलग ही सवाल उठ रहे हैं. छात्रों का कहना है कि देश राजनीतिक रूप से आजाद है लेकिन युवाओं को अपने अधिकार और रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.
आंदोलनकारी छात्र ने बताया कई सालों से झारखंड के छात्रों के साथ नौकरी के नाम पर 'छलावा' होता आया है. उनका कहना है कि जब तक भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी और युवाओं को उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक स्वतंत्रता दिवस मनाने का उत्साह अधूरा ही रहेगा. छात्रों ने ये भी कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर भी आंदोलन की आवाज कमजोर नहीं होगी और इसी मैदान से अपनी मांगों की आवाज बुलंद करेंगे.
‘हमारे लिए असली आजादी नौकरी मिलने पर होगी’
इधर, अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके लिए आजादी का मतलब सिर्फ राष्ट्रीय पर्व मनाना नहीं है बल्कि पारदर्शी तरीके से रोजगार और सम्मानजनक भविष्य का अवसर मिलना है. एक अभ्यर्थी ने कहा कि उनके लिए 'असली' आजादी उस दिन होगी, जब युवाओं को बिना किसी 'भेदभाव' और 'अनियमितता' के नौकरी मिलेगी.
अब सवाल यही है कि 15 अगस्त को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में तिरंगा लहराने के साथ छात्रों का आंदोलन किस नए मोड़ पर पहुंचेगा. क्या सरकार और छात्रों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलेगा या आंदोलनकारी कोर्ट की ओर कदम बढ़ाएंगे? आंदोलन की अगली रणनीति पर अब सबकी नजर है.
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