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आजादी के दिन भी गूंजेगी आंदोलन की हुंकार: मांगें पूरी नहीं होने पर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे स्टूडेंट्स

रांची: JPSC-JSSC समेत विभिन्न मांगों को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी छात्र आंदोलन अब अगले चरण में प्रवेश करने की तैयारी में है. आंदोलनकारी छात्रों ने साफ कर दिया है कि सरकार से बातचीत का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है लेकिन मांगों पर ठोस काम नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. कोर कमेटी का लगातार विस्तार किया जा रहा है और आंदोलन की अगली रणनीति तैयार की जा रही है.

छात्रों के मुताबिक, सरकार के साथ एक और दौर की बातचीत की उम्मीद है लेकिन CBI जांच की मांग से पीछे हटने को वे तैयार नहीं हैं. छात्रों का कहना है कि JPSC-JSSC से जुड़े मामलों की निष्पक्ष और व्यापक जांच ही उनकी पहली मांग है.

JPSC-JSSC से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग (Etv Bharat)

कोर्ट का रास्ता भी खुला

आंदोलनकारियों ने साफ संकेत दिया है कि अब सड़क के साथ-साथ कानूनी लड़ाई भी तेज की जा सकती है. छात्र प्रतिनिधि प्रेम नायक ने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाएंगे. छात्रों का कहना है कि आंदोलन केवल किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि झारखंड की भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है.

रात में पुलिस की पूछताछ पर भी सवाल

आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि देर रात 'पुलिस-प्रशासन' के अधिकारी आंदोलन स्थल पर पहुंचकर छात्रों से पूछताछ करते हैं. छात्रों का दावा है कि उनसे पूछा जाता है कि वे किस परीक्षा में शामिल हुए थे और यदि मामला JPSC से जुड़ा है तो आंदोलन में क्यों हैं, जबकि JPSC से जुड़े मुद्दों पर सरकार की ओर से कार्रवाई की बात कही जा चुकी है. छात्रों का सवाल है कि जब तक सभी मांगों पर समाधान नहीं होता, तब तक आंदोलन समाप्त कैसे किया जा सकता है?

‘कैसी आजादी, जब नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़े’