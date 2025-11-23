ETV Bharat / state

बदायूं में तीन छात्रों ने छात्रा की पानी की बोतल में मिलाई पेशाब, हंगामा

उसैहत कस्बे के एक स्कूल का मामला, छात्र दूसरे समुदाय के, डीआईओएस बोले शिकायत पर जांच करवाई जाएगी.

छात्रों ने छात्राएं के बोतल में मिलाया पेशाब
छात्रों ने छात्राएं के बोतल में मिलाया पेशाब (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 11:58 AM IST

Updated : November 23, 2025 at 12:17 PM IST

बदायूं: जिले के कस्बा उसैहत स्थित एक हायर सेकेंडरी स्कूल में एक समुदाय के तीन छात्रों पर छात्रा की पानी की बोतल में पेशाब मिलाने का आरोप लगा है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं, डीआईओएस ने मामले की शिकायत पर जांच का आश्वासन दिया है.



दरअसल, शनिवार को एक छात्रा के परिजन और करणी सेना के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे. स्कूल के प्रिंसिपल से छात्रा की पानी की बोतल में दूसरे समुदाय के तीन छात्रों द्वारा पेशाब मिलाए जाने की शिकायत की. करणी सेना के सदस्य शिव गुप्ता ने बताया कि आरोपी छात्रों ने छात्रासे अभद्र व्यवहार भी किया था. स्कूल प्रिंसिपल और प्रबंधन से मामले की शिकायत गई, लेकिन छात्रों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई. यह कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते. अब मामले में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई. इसे लेकर स्कूल में काफी देर तक हंगामा हुआ. सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई. दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर दी है.


विद्यालय के प्रबंधक का कहना है कि इस मामले में स्कूल की तरफ से भी तहरीर दी गई है. तहरीर में कहा गया है कि आरोपी शिव गुप्ता लगभग 100 से ज्यादा लोगों के साथ स्कूल पहुंचे. छात्र और स्टाफ से अभद्रता की. वहीं, डीआईओएस लालजी यादव ने बताया कि मामले की जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से ही हुई है. मामले की शिकायत पर जांच करवाई जाएगी.

पुलिस क्या बोली: एसओ जय पाल सिंह नें बताया की मामले में 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है. स्कूल के टॉयलेट में भी आपत्तिजनक स्लोगन मिले है. उनको पुतवा दिया गया है. आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी. सीओ उझानी डॉ. देवेंद्र पचौरी का कहना है कि मामले की जांच अभी चल रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.


