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चंदौली में ग्रेजुएशन के छात्रों ने लूटे 1.34 लाख, पुलिस ने 70 CCTV खंगाल ऐसे दबोचा

चन्दौली: मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के पड़ाव-भोजपुर मार्ग पर मुनीब से हुई 1.34 लाख के लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार सभी आरोपी छात्र हैं, जिन्होंने जल्द अमीर बनने और अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए डकैती की साजिश रची थी. पुलिस ने उनके कब्जे से 60 हजार नकद, घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल, चार मोबाइल फोन तथा लूटा गया बैग बरामद किया है.





कब अंजाम दी थी लूट: मामला 21 मई 2026 का है, जब वाराणसी निवासी महताब अहमद कई दुकानदारों से वसूली कर लौट रहे थे. ग्राम चौरहट के पास दो मोटरसाइकिलों पर सवार 5 बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर गिराया और रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए. पीड़ित की तहरीर पर थाना मुगलसराय में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी थी.



दिनदहाड़े लूट की इस वारदात ने चंदौली पुलिस की साख पर सवाल खड़े कर दिए है. एसपी आकाश पटेल द्वारा गठित एसओजी, सर्विलांस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने करीब 25 किलोमीटर क्षेत्र के 70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. पहचान स्पष्ट हो जाने के बाद मुखबिर की सूचना पर ओ पी गार्डेन के सामने घेराबंदी कर चार आरोपियों को दबोच लिया गया.



पूछताछ में सामने आया कि आकाश यादव नाम का युवक जो खुद कलेक्शन का काम करता था, उसने मुनीब की गतिविधियों की पूरी जानकारी आरोपियों को दी थी. इसके बाद सभी ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया. गिरफ्तार अभियुक्तों में आर्यन श्रीवास्तव, शिवांग पाण्डेय, मोहम्मद तारिक अंसारी उर्फ आर्यन और देव सरकार उर्फ दयाल शामिल हैं. ये सभी वाराणसी के रहने वाले है. सभी आरोपी बालिग हैं.





इस बाबत एडिशनल एसपी चंदौली अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि पड़ाव इलाके मुनीब से हुई लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया है. वारदात में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. इनके पास से 60 हजार नगदी और घटना मे प्रयुक्त 2 बाइक और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए है. अभियुक्तों ने महंगे शौक पूरे करने के लिए इस लूट कांड को अंजाम दिया गया.जिसकी रेकी एक इनसाइडर द्वारा की गई. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को जेल भेज अन्य अभियुक्तों की तलाश में जुट गई है.





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