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CBSE स्कूल में एचपी बोर्ड की पढ़ाई, अध्यापकों का भी टोटा, अब विद्यालय छोड़ कर जा रहे बच्चे

स्थानीय अभिभावकों का कहना है कि, सरकार के इस शिक्षा मॉडल की कुछ ही दिनों में हवा निकल गई है. बच्चों की पढ़ाई और अधिक बाधित न हो, इसके लिए अब अभिभावकों ने कई सीबीएसई स्कूलों से बच्चों के नाम कटवाकर अन्य स्कूलों में नाम दर्ज करवाना शुरू कर दिया है. स्कूल प्रबंधन के अनुसार, सीबीएसई की चाह में जंजैहली स्कूल में 596 दाखिले हुए थे, लेकिन अब तक करीब 19 बच्चों ने सीबीएसई स्कूल छोड़ दिया है. अभी भी स्कूल छोड़ने का सिलसिला जारी है.

सराज: हिमाचल की सुक्खू सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रदेश में करीब 148 सीबीएसई स्कूल शुरू किए हैं, जिसमें सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैहली स्कूल भी शामिल है. सीबीएसई स्कूल के ऐलान के बाद सराज विधानसभा क्षेत्र में लोगों को सरकार का जोरदार समर्थन मिला था. सराज में अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को हटाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया था, लेकिन अब इन्हीं सीबीएसई स्कूलों से बच्चों का मोहभंग होने लगा है. वजह बेहद हैरान करने वाला है.

नाम सीबीएसई का, पढ़ाई एचपी बोर्ड की

सराज की सीमा ठाकुर सरकार ने कहा, अपनी वाहवाही के लिए जंजैहली स्कूल सीबीएसई तो बना दिया लेकिन जून शुरू होने के बावजूद अभी भी पढ़ाई एचपी बोर्ड की ही हो रही है. ऐसे में अभिभावक ठगा सा महसूस कर रहे हैं. अगर आधा साल बीत जाने पर पढ़ाई आज भी एचपी बोर्ड की हो रही है तो सीबीएसई किस बात की. हम सीबीएसई की चाह में अपने जिगर के टुकड़ों को 15 से 20 किलोमीटर दूर भेज रहे थे, लेकिन यहां पढ़ाई के नाम पर भी राजनीति हो रही है. अब मैंने अपने बच्चा का नाम जंजैहली स्कूल से हटाकर अन्य स्कूल में दाखिला करवा दिया है.

सीबीएसई एक शिगूफा, नहीं हो रही पढ़ाई

वहीं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया, "सरकार ने जिन स्कूलों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र बनाने का सपना दिखाया गया था, वहां, आज शिक्षक ही नदारद हैं. इससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है. यही वजह है कि अभिभावक अपने बच्चों का नाम स्कूलों से कटवाने को मजबूर हैं."

शिक्षकों की नियुक्ति न होने पर बढ़ सकता है आंकड़ा

एसएमसी प्रधान देवी सिंह ठाकुर ने बताया कि, सरकार ने जब स्कूलों को सीबीएसई बनाने का निर्णय लिया तो लोगों में इसको लेकर बहुत खुशी थी, लेकिन अप्रैल महीने में सेशन शुरू होने के बावजूद अभी तक स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे अब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. ऐसे में अभी तक ये नाममात्र के लिए ही सीबीएसई का स्कूल रह गया है. इसको देखते हुए अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल से निकालना शुरू कर दिया है. सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की जल्द नियुक्ति न होने पर ये आंकड़ा और बढ़ सकता है. इस गंभीर स्थिति पर विचार करते हुए सरकार जल्द से जल्द शिक्षकों को नियुक्त करे. ताकि, सीबीएसई स्कूलों से छात्रों के पलायन को रोका जा सके और बच्चों को इन स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन मिल सके.

नाम सीबीएसई का स्कूल में पढ़ाई एचपी बोर्ड की (ETV Bharat)

स्कूल में अध्यापकों का टोटा!

स्थानीय लोगों का कहना है कि, सरकार ने जंजैहली स्कूल को सीबीएसई का दर्जा देकर वाहवाही तो लूट ली, लेकिन अध्यापक भेजना भूल गए. जंजैहली स्कूल में आज के समय में कॉमर्स के एक टीजीटी आर्ट्स और एक-एक एलटी इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ में वरिष्ठ सहायक एक लिपिक का पद खाली चल रहा है. जिसके चलते स्कूल में छात्रों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है.

अंग्रेजों के जमाने का स्कूल, अब हो रहा छात्रों का मोहभंग !

राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जंजैहली वर्ष 1914 में स्थापना हुई थी. 1954 में उच्च विद्यालय और 1995 में स्तरोन्नत होकर यह वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बना, जिसके बाद यह मॉडल स्कूल और उत्कृष्ट विद्यालय बना है. पिछले साल की अपेक्षा में सीबीआई के बाद स्कूल में 596 दाखिले हुए थे, लेकिन अब तक प्राइमरी स्कूल से 5वीं और 6ठी से +2 तक 14 कुल 19 बच्चों ने स्कूल से नाम कटा दिया है. - राजेश सैनी, प्रधानाचार्य, जंजैहली स्कूल

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